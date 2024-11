Titolarissimo KO: a rischio per la Roma

Giungono aggiornamenti in merito ad una preziosa pedina di uno dei prossimi avversari della Roma di Sir Claudio Ranieri

Al contrario di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare al momento dell’approdo di Claudio Ranieri nella città eterna, l’ostico calendario affrontato dall’eroe di Leicester – il quale dovrà concludere il primo ciclo di tre partite affrontando la temibile e frizzante Atalanta di Gian Piero Gasperini – potrebbe aver in parte aiutato la Roma a restaurare la propria condizione di ‘big della Serie A’, in grado di mettere in seria difficoltà anche un Tottenham in forma smagliante, il quale poteva beneficiare anche della partita casalinga e dell’atmosfera creata dai tifosi londinesi.

L’impresa di Londra, difatti, permetterà di affrontare il match con i bergamaschi senza la sensazione di aver già perso, seppur nella consapevolezza di andare incontro ad una formazione splendidamente collaudata e cucita intorno alle esigenze tecnico-tattiche del maestro Gasperini.

Si tratta di un’iniezione di fiducia talmente poderosa da farci immaginare persino che, anche in caso di probabile debacle con i nerazzurri di Gasp, i tifosi potranno affacciarsi con ottimismo ad un dicembre sensibilmente più morbido in termini di calendario. In tal senso, di recente sono giunti degli aggiornamenti in merito ad uno dei prossimi avversari dei giallorossi.

Moreno out per infortunio: in forte dubbio per Como Roma

Nel corso della sfida tra Como e Monza, conclusasi con un pareggio per 1-1, Cesc Fabregas ha perso Alberto Moreno per infortunio (il terzino spagnolo ha rimediato una forte contusione al ginocchio), ovvero uno dei titolari della difesa dei lombardi, che avrebbe dovuto prendere parte alla sfida casalinga programmata per il 15 dicembre contro la Roma.

Il Como sarà la seconda partita del ciclo di match ‘semplici’ per la Roma di Ranieri, anche se, come ampiamente manifestato nel corso della prima parte di stagione, in questa Serie A anche le piccole sembrano aver alzato di diverse spanne il livello medio, anche e soprattutto a causa di giovani talenti in ascesa (vedi Nico Paz) e routine tattiche sempre più raffinate.