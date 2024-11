Totti alla Roma con Ranieri: i Friedkin hanno già risposto

La Roma giocherà lunedì contro l’Atalanta, ma prima bisogna registrare altre novità sul futuro di Francesco Totti.

Dopo aver perso domenica scorsa contro il Napoli di Antonio Conte capolista, la Roma di Claudio Ranieri ha dato una bella risposta giovedì scorso in Europa League. I giallorossi, infatti, sono riusciti a pareggiare 2-2 contro il Tottenham.

Anzi, la Roma non avrebbe rubato nulla se avesse ottenuto i tre punti contro gli ‘Spurs’. La squadra agli ordini di Claudio Ranieri, però, non ha tempo di riposarsi, visto che lunedì sera è chiamata ad un’altra gara davvero difficile.

Il team capitolino, di fatto, scenderà in campo allo Stadio Olimpico per sfidare una delle squadre europee più in forma di questo momento, ovvero l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Tuttavia, in attesa del match contro la ‘Dea’, in casa giallorossa è tornato sotto la luce dei riflettori l’argomento ‘Francesco Totti’.

Roma, i Friedkin non hanno l’intenzione di chiamare Francesco Totti: ecco tutti i dettagli

Dopo le dichiarazioni dello storico capitano della Roma, dove ha ribadito che il suo ritorno nel club che ama dipende dallo stesso Claudio Ranieri, bisogna registrare la ‘risposta’ dei Friedkin. Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, i dirigenti statunitensi non hanno l’intenzione di far tornare all’interno del loro club una figura così ingombrante come quella di Francesco Totti solo per fargli ricoprire il ruolo di ‘ambasciatore’.

Anche perché lo stesso ex capitano della Roma, dopo la sua esperienza con Pallotta, ha sempre ribadito di voler essere un dirigente che abbia poteri di decisione. Francesco Totti, infatti, ha tutta l’intenzione di avere un importante potere decisionale nell’area tecnica del club giallorosso.