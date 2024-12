Allarme ‘crociato’ e annuncio UFFICIALE prima della Roma

Allarme ‘crociato’ prima della Roma, la vittoria si macchia per la forte apprensione legata alle sue condizioni. L’annuncio del mister spiega tutto.

La Roma si prepara ad affrontare un dicembre ricco di impegni cruciali, a partire dalla sfida casalinga di domani contro l’Atalanta. Dopo il recente pareggio in Europa League contro il Tottenham, il tecnico Claudio Ranieri è determinato a migliorare la posizione in campionato, attualmente insoddisfacente. La partita contro l’Atalanta rappresenta un’opportunità per invertire la rotta e risalire la classifica. Da segnalare l’assenza di Davide Zappacosta tra i convocati della squadra bergamasca, come comunicato dal club.

Il calendario di dicembre si prospetta impegnativo per i giallorossi, con una serie di incontri ravvicinati che potrebbero definire la stagione. Oltre alla sfida con l’Atalanta, la Roma dovrà affrontare avversari di alto livello sia in Serie A che nelle competizioni europee, rendendo fondamentale una gestione oculata delle risorse da parte di Ranieri.

Infortunio Charpentier e annuncio dopo Parma-Lazio: le parole di Pecchia

Tra le varie, da non sottovalutare la gara a pochi giorni da Natale, in programma con il Parma il 22 dicembre allo Stadio Olimpico. La squadra di Pecchia, che aveva saputo mettere in difficoltà anche altre big, ha ritrovato la vittoria al Tardini superando la Lazio per 3-1.

Nonostante il successo, c’è preoccupazione per le condizioni fisiche dell’attaccante Gabriel Charpentier: il tecnico Fabio Pecchia ha espresso la sua apprensione nel post-partita, sottolineando l’importanza del giocatore per la squadra. La presenza di Charpentier per la sfida del 22 dicembre contro la Roma è sicuramente da valutare, con il suo recupero destinato ad essere monitorato attentamente nei prossimi giorni.

Charpentier era stato tra i protagonisti più importanti della gara odierna, confermando il suo status di giocatore importante per la squadra di Pecchia. A generare apprensione tra le fila del Parma erano state già le scene a fine gara, quando l’attaccante ha iniziato a toccarsi la gamba, dopo essersi accasciato a terra. In attesa di aggiornamenti più precisi, le immagini dal campo parevano restituire una problematica al ginocchio.

Ciò che è certo è il desiderio del Parma di avere a disposizione quanto prima uno dei suoi uomini migliori, come confermano anche le su citate parole di Pecchia che, a fine gara, ha così commentato ai microfoni Dazn: “L’unica nota negativa della giornata odierna, mi dispiace sottolinearlo, è stata l’infortunio di Charpentier“.