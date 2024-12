Cassano stronca Dybala: “Non ce la fa più, fuori dalla Roma”

Clamoroso attacco dell’ex talento di Bari Vecchia al fantasista giallorosso. Cassano non usa mezzi termini: parole di fuoco

Famoso, nella sua carriera da opinionista una volta appesi gli scarpini al chiodo, per le sue esternazioni tecnico-tattiche espresse sempre rigorosamente senza peli sulla lingua, Antonio Cassano è salito nuovamente alla ribalta per il suo pensiero sulla situazione attuale della Roma.

Prendendo spunto dall’ultima gara disputata dai giallorossi – la prestazione gagliarda in quel di Londra ha per lo meno consentito di uscire con un buon punto dal confronto col Tottenham – l’ex gemello di Francesco Totti ai tempi di una Roma costantemente ai vertici del calcio italiano, ha detto la sua su cosa ha portato in dote la partita contro gli Spurs.

Dopo aver apprezzato il coraggio di mister Ranieri di affidarsi a giocatori magari un po’ in ritardo di condizione, ma la cui personalità e il cui status sono ora necessari per risollevare le sorti della squadra, ‘Fantantonio’ ha letteralmente sparato a zero su tre big del roster giallorosso. Tra questi, ha fatto clamore il pensiero del barese – che pure ha condiviso, con l’argentino, una qual certa genialità nello strumento di lavoro – su Paulo Dybala. Letteralmente distrutto nell’intervento dell’ex calciatore a ‘Viva el Futbol’, trasmissione in cui ha parlato alla presenza di Lele Adani, già commentatore tecnico per la RAI.

Cassano distrugge Dybala: “È da far fuori!”

“Paredes deve giocare, Hummels deve giocare, perché hanno personalità. La Roma ha fatto la più bella partita dell’anno. In certe situazioni vengono fuori giocatori di un certo livello. Ranieri da persona intelligente che ha fatto? Ha messo Hummels in campo. Deve recuperare? Ok, ma mi serve gente come te, ha detto. Ranieri ha messo in campo gente con personalità. Con dentro Paredes, ancora un po’ spaesato all’inizio, anche Dovbyk avrà più palle in profondità, la palla dritta per dritta. Senò si giochicchia. Juric ha allenato e non vedeva Paredes, oppure qualcuno gli diceva di non farlo giocare. Non ha fatto giocare Hummels e in difesa ha messo Angeliño che ha un buon piede ma tutto può fare tranne che il braccetto di sinistra“, ha esordito.

Poi, ecco la stilettata al fuoriclasse argentino. “In questo momento qua la Roma deve fare a meno di Cristante, Pellegrini e Dybala perché sono il vero problema della Roma. Uno non ha passo e non ce la fa più, e questo è Dybala: prende 8 milioni ma fa solo qualche giocata, ogni tanto tira qualche punizione ma è da far fuori“, ha sentenziato senza mezzi termini Cassano.