Filo diretto Mourinho-Roma: così salta lo scambio

Filo diretto Mourinho-Roma. Non si sono ancora completamente interrotti i rapporti tra lo Special One e la Roma, almeno sul fronte del mercato.

Dopo essersi lasciati, non esattamente nella maniera più cordiale, José Mourinho e la Roma hanno intrapreso le loro differenti strade. Lo Special One ha attraversato lo Stretto dei dardanelli per approdare in Turchia, sponda Fenerbahce, mentre la Roma ha abbracciato, per un periodo di tempo assai limitato, il progetto Daniele De Rossi.

Entrambi in nuovi percorsi intrapresi non sono stati privi di difficoltà. José Mourinho sta provando con il suo Fenerbahce di tenere testa al favorito Galatasaray che, in questa stagione, può vantare tra le sue fila un campione come Victor Osimhen. La Roma, dal canto suo, ha cambiato tre tecnici in quattro mesi e tanto basta per definire il suo momento. Entrambe hanno cercato, e cercano, soluzioni migliorative in ottica mercato. Entrambe hanno puntato il medesimo obiettivo.

Filo diretto Mourinho-Roma. Entrambi escono sconfitti

Fenerbahce e Roma hanno puntato un attaccante guineense, naturalizzato spagnolo, Ansu Fati, classe 2002, profilo del Barcellona e della nazionale spagnola.

Ma mentre lo Special One e la Roma si contendono il giovane talento blaugrana, ecco arrivare il terzo incomodo. L’annuncio arriva direttamente da elgoldigital.com. Il Siviglia insegue da tempo il giovane attaccante del Barcellona. Il club spagnolo sperava di portarlo a casa già in estate ma l’affare è poi saltato. Il tecnico del Siviglia è però fermamente convinto che Ansu Fati rappresenti il profilo ideale per la sua squadra.

Al Barcellona l’attaccante non ha trovato lo spazio che sperava e per questo, insieme al suo club, sta valutando l’ipotesi di un prestito a gennaio. Ma non mancano le difficoltà. I rapporti tra il Barcellona ed il Siviglia non sono idilliaci ed il club blaugrana spera che Ansu Fati ritorni quello di qualche tempo fa per un’importante rivalutazione. Il Siviglia spera, ma Roma e Fenerbahce ancora non disperano.