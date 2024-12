Malore per Bove, UFFICIALE: Fiorentina-Inter rinviata

Malore per Bove, Fiorentina-Inter subito sospesa: la gara si ferma al diciottesimo minuto. Il centrocampista è stato trasportato in ospedale.

Scene e immagini tristissime quelle andate in onda in questi minuti al Franchi di Firenze, dove il big match tra la Fiorentina e l’Inter si è interrotto dopo poco meno di venti minuti. Le belle emozioni restituite dalle primissime parentesi della partita sono state cancellate da quanto accaduto poco dopo il goal di Lautaro Martinez. Fino a quel momento, la preoccupazione e le emozioni avevano interessato occasioni da rete e mere questioni di campo, di importanza e valore ben minore rispetto a quanto accaduto poi.

Proprio mentre si attendevano indicazioni dal VAR per l’eventuale convalida del goal di Lautaro Martinez, annullato in campo per fuorigioco, Edoardo Bove si è accasciato al suolo, circondato subito da compagni di squadra e dell’Inter, che hanno prontamente chiesto l’intervento dei medici. Tempestivo quest’ultimo, seguito qualche istante dopo dall’arrivo in campo dell’autombulanza, che ha subito portato il giocatore all’ospedale.

Sensazioni e immagini ben lungi da quelle in grado di emozionare come una partita di calcio, con una preoccupazione amplificata dal quasi surreale clima del Franchi, silenzioso e contraddistinto da una preoccupazione tagliente e percepibile sui volti di tutti i protagonisti in campo, dai compagni di squadra ai calciatori dell’Inter, gli allenatori e l’arbitro.