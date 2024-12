Mudryk in Serie A: destinazione choc, bianconeri avvisati

Mudryk in Serie A. Poche settimane e sarà sessione invernale di mercato. L’Europa del calcio si mette in movimento. Serie A inclusa.

La stagione agonistica è arrivata ad un terzo pieno del suo percorso. Per diversi club è già tempi di sentenze ‘pressoché definitive’. In senso positivo così come in senso negativo.

In ogni rosa vi sono profili che hanno convinto, così come elementi che non sono stati all’altezza delle aspettative e dei denari versati per il loro acquisto. Ed è in questa ‘selva oscura’ composta da giocatori che non hanno soddisfatto e che le società intendono cedere che i direttori sportivi si muovono con passo sicuro e felpato. Cercano il grande affare e sperano di trovarlo nell’insoddisfazione di società e giocatori. Avvicinandosi la sessione di mercato invernale la ricerca di profili che intendono cambiare aria diventa sempre più frenetica.

Mudryk in Serie A. Colpo di Rocco Commisso

Società insoddisfatta e giocatore che intende cambiare maglia per cercare gloria altrove. E’ la perfetta fotografia del rapporto, ormai ai titoli di coda, tra il Chelsea e Mychajlo Petrovyč Mudryk, classe 2001, attaccante dei Blues e della nazionale ucraina.

L’esterno del Chelsea è arrivato a Londra nel 2023 ma non ha mai pienamente convinto a Stamford Bridge. In diverse occasioni ha mostrato un talento fuori dal comune, ma anche l’attaccante ucraino ha sofferto la grande concorrenza presente a Londra. Ora, però, Mychajlo Petrovyč Mudryk può salutare il Chelsea. Su di lui il Newcastle e, soprattutto, la Fiorentina di Rocco Commisso, come riferito da fichajes.net. La Viola gli offre un ruolo da protagonista a Firenze ed in Serie A dove potrebbe trovare un ambiente più idoneo e più consono alla sua giovane età. La Fiorentina è una delle sorprese in positivo di questa prima parte di stagione. Vuole conservare il suo posto ai piani alti della classifica e per farlo intende rafforzare la sua rosa.

Con l’insoddisfatto del Chelsea, Mychajlo Petrovyč Mudryk. Tanto per cominciare.