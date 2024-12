Nuovo ‘smacco’ dopo Kalulu, subito alla Juve: game over Milan

In casa Milan, dopo la vittoria di ieri contro l’Empoli, bisogna registrare un altro ‘smacco di calciomercato’ della Juventus.

Dopo la vittoria in Champions League contro lo Slovan Bratislava, di fatto, il Milan è tornato al successo anche in campionato. Ieri sera, infatti, allo Stadio San Siro la squadra di Paulo Fonseca ha sconfitto per 3-0 l’Empoli di Roberto D’Aversa.

La gara, di fatto, non è mai stata in bilico, visto che sin dai primi minuti il Milan è sembrato in serata. Alvaro Morata, infatti, l’ha sbloccata al 19′, poi la doppietta di Reijnders ha fatto il resto. Con questo successo, in attesa delle gare di oggi e di Roma-Atalanta di domani, è settimo in classifica a sei punti dal quarto posto.

Il Milan, dunque, ha mosso un primo passo per cercare di rimontare posizioni, anche perché deve recuperare ancora il match contro il Bologna. Tuttavia, proprio in queste ultime, in casa rossonera bisogna registrare una brutta notizia di calciomercato per Ibrahimovic e tutto il team meneghino.

Calciomercato Milan, anche la Juve è sulle tracce di Morten Frendrup: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, anche la Juventus è sulle tracce di Morten Frendrup del Genoa. Cristiano Giuntoli, di fatto, vorrebbe prendere il giocatore genoano con la stessa formula utilizzata per l’acquisto di Di Gregorio dal Monza, ovvero in prestito con obbligo di riscatto.

Dopo Kalulu, anche se questa volta indirettamente, il Milan potrebbe rinforzare la Juventus. Anche il club meneghino, infatti, è nella lista delle squadre che stanno monitorando Morten Frendrup del Genoa. Da sottolineare che il giocatore danes è seguito da diversi club della Premier League.