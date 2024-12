Ping pong Juve-Roma: scelta fatta sull’erede

Dalla Juventus alla Roma, il castello dei destini incrociati con una zampata a sorpresa: ecco cosa sta succedendo

Uno dei reparti finiti da tempo sotto la lente di ingrandimento della Roma è la difesa. Nonostante i segnali di risvegli evidenziati da Mats Hummels, al quale Claudio Ranieri ha di fatto consegnato le chiavi della difesa mettendolo al centro del progetto, lo scacchiere difensivo giallorosso potrebbe essere movimentato da nuovi innesti. Un discorso analogo, sotto questo punto di vista, potrebbe essere fatto per le corsie esterne.

Nelle scorse ore vi abbiamo anticipato il forte interessamento da parte della Roma da Devyne Rensch, terzino destro classe 2003 in forza all’Ajax, con il quale non ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza al termine di questa stagione. Una situazione – quest’ultima – che non a caso sta calamitando l’attenzione di diversi addetti ai lavori che stanno provando a capire la fattibilità dell’operazione. Non è un caso, ad esempio, che su Rensch abbia messo gli occhi anche la Juventus, vogliosa di rinforzare l’organico a disposizione di Thiago Motta.

Nonostante i diversi tentativi per prolungarne l’esperienza con la maglia dell’Ajax, fino a questo momento il club di Amsterdam non è riuscito a convincere Rensch, il cui futuro appare un rebus ancora tutto da sciogliere. Ad avere le idee chiare, invece, è Henk Spaan. Il giornalista olandese ha infatti indicato in Konoplja un nome spendibile in casa Ajax in caso di addio a Rensch. Ecco quanto riferito più nello specifico: “Non ci sono stati momenti salienti sorprendenti, ma solo battute d’arresto sorprendenti. Se Rensch vuole lasciare Amsterdam, Konoplja potrebbe essere un ottimo rinforzo”.