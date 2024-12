Recupero Fiorentina-Inter, una data da scartare: il motivo

Attimi di paura al ‘Franchi’ per quanto successo ad Edoardo Bove, le cui condizioni sono fortunatamente stabili dal punto di vista emodinamico. Le ipotesi per il recupero del match

Portato immediatamente in ospedale dopo aver perso i sensi, Edoardo Bove si trova attualmente in sedazione farmacologica, ricoverato in terapia intensiva. Fortunatamente, sono stati esclusi danni a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. La condizioni del centrocampista della Fiorentina sono comunque valutate con attenzione e nel corso delle prossime ore saranno forniti ulteriori aggiornamenti da un punto di vista clinico.

Il recupero di Fiorentina-Inter, prima interrotta e poi definitivamente sospesa al minuto 22, passa sicuramente in secondo piano. Rimanendo sull’argomento, però, non sono passati inosservati gli ultimi aggiornamenti forniti da Luca Marelli. Il commentatore tecnico arbitrale di DAZN, infatti, ha puntualizzato come la sfida del Franchi non possa essere recuperata nella giornata di domani a causa del match di Coppa Italia che vedrà la Fiorentina sfidare l’Empoli, mercoledì 4 dicembre.

La sfida di campionato del ‘Franchi’ dovrà essere ovviamente ricalendarizzata tenendo presenti gli impegni molto fitti delle due squadre. Ad ogni modo, questi tipi di discorsi restano comunque velleitari: la priorità sono le condizioni di Bove. Forza Edo.