Scacco matto Inter: Marotta lo ‘strappa’ alla Roma

L’Inter è pericolosamente in concorrenza con la Roma per il colpo a gennaio: Marotta ha l’asso nella manica per strapparlo a Ghisolfi

I nerazzurri hanno bisogno di un profilo che può essere molto utile per Ranieri. La finestra di riparazione può portare alla corte di Inzaghi un nome buono per tutte le stagioni. C’è in piedi l’ipotesi di un nuovo attaccante.

L’Inter ha senza alcun dubbio la rosa più forte dell’attuale Serie A, non solo per aver vinto lo Scudetto lo scorso anno (con quasi tutti confermati), ma anche per la crescita di rendimento di profili già affermati. Da Frattesi a Thuram, quest’anno sembra che Inzaghi abbia trovato nuovamente la quadratura del cerchio, dopo qualche piccola difficoltà iniziale in campionato. In Champions League non sono mai mancati gli acuti, a cominciare dal pareggio in casa del Manchester City. Le ultime uscite italiane hanno dimostrato che per vincere il titolo bisognerà fare i conti con i nerazzurri fino alla fine.

Eppure Marotta e Ausilio potrebbero dover ritoccare qualcosa in vista di gennaio. Un acquisto in difesa e soprattutto un innesto in attacco perché c’è una probabile partenza in canna. L’inserimento di Taremi è stato buono ma non straordinario. Con tutta onestà società e tifosi si aspettavano qualcosa di più, che però finora non si è visto. Quindici presenze, molte da subentrato e una sola rete (in Champions).

Per Beto più Inter che Roma: può arrivare al posto di Taremi

Se Taremi dovesse cedere al corteggiamento di club arabi e turchi, in grado di offrirgli ricchissimi ingaggi, allora si potrebbe aprire un altro scenario alla Pinetina. Dalla Premier League, infatti, può arrivare Beto, ex centravanti dell’Udinese e accostato ultimamente anche alla Roma. Il portoghese ha fatto fatica in Inghilterra e non disdegnerebbe un ritorno in Serie A.

Il club acquistato dai Friedkin potrebbe aprire al prestito, anche per rivalutarne il cartellino. Per Simone Inzaghi può essere la terza punta ideale, alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il problema è che Beto servirebbe come il pane anche a Claudio Ranieri, per dar respiro a Dovbyk e concedere la lista di via a Shomurodov. Al momento, però, per l’ex bomber friulano ci sono maggiori chance di vestire nerazzurro.