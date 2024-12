“Un pallino dell’allenatore”: dilemma Chiesa, è già tutto scritto

“Un pallino dell’allenatore”. Ritorna in auge Federico Chiesa, un nome importante del calcio italiano andato via soltanto la scorsa estate.

Ha lasciato l’Italia calcistica soltanto la scorsa estate. Un addio burrascoso dalla Juventus. Un rapporto mai nato con Massimiliano Allegri ed il suo alto ingaggio tra le cause del suo cambio di maglia.

La Premier League, ed il Liverpool, sono la sua nuova casa. I primi mesi di Federico Chiesa in Inghilterra non sono stati come l’attaccante di Genova sperava una volta lasciata Torino. Ed in questo periodo, alla vigilia di una nuova sessione di mercato, ritornano le voci di un possibile ritorno di Federico Chiesa in Italia. Non mancano certo gli estimatori dell’ex attaccante della Juventus anche se, tra costo del cartellino ed ingaggio, non è certo un profilo per tutti. Sembra, però, che qualcosa si stia muovendo ed il ritorno di Federico Chiesa nella nostra Serie A sembra più vicino.

La soffiata di mercato la fornisce areanapoli.it, che sottolinea come il Napoli sarebbe interessato a ‘regalare’ Federico Chiesa ad Antonio Conte.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha provato più volte ad acquistare Federico Chiesa, ma senza mai riuscirci. Ora, però, il numero uno del club partenopeo ha un motivo in più per tentare di portare a Napoli l’ex attaccante della Juventus. La presenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli potrebbe favorire non poco il matrimonio. “Federico Chiesa è sempre un pallino di Antonio Conte”, come rivelato da Gerardo Fasano. Il Napoli primo in classifica, che approda alla prossima Champions League, magari con il tricolore sul petto, può sferrare il colpo Federico Chiesa.

Ed Antonio Conte è molto diverso da Massimiliano Allegri.