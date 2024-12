Dal Napoli al Milan: affare in prestito e Juventus ko

Dal Napoli al Milan, affare in prestito a gennaio e Juventus ko. Hanno già chiesto informazioni per il difensore in uscita. Ecco la situazione

Il mercato di riparazione dà la sensazione di poter essere assai movimentato. Sono diverse, infatti, le squadre alla ricerca di elementi che possano in qualche modo migliorare la rosa. In Italia, Napoli, Milan e Juventus sono quelle che dovrebbero muoversi di più, per diversi fattori.

Gli azzurri di Conte, ad esempio, sono alla ricerca di un difensore esperto che possa aiutare il tecnico nella seconda parte di stagione a mantenere alto il livello come successo fino al momento; in casa rossonera idem, mentre la Juventus deve far fronte nel pacchetto arretrato agli infortuni di Bremer e Cabal che hanno messo in enorme difficoltà Thiago Motta nelle scelte. Insomma, un difensore nel mirino e secondo le informazioni che sono state riportate da caughtoffside, tutte hanno messo tra i propri radar lo stesso uomo.

Dal Napoli al Milan: per Kiwior la Juventus va ko

Il sito inglese sottolinea come l’Arsenal vorrebbe comunque cercare di tenere il giocatore, ma non vuole svenderlo: per strapparlo ad Arteta servono tra i 40 e i 45milioni di euro, una cifra che nessuno può spendere in questo momento. Ma siccome il polacco sta giocando comunque poco, non è da escludere un’uscita in prestito per non svalutarne il potenziale prezzo d’addio. Ci sono addirittura dieci squadre interessate, ma tre hanno fatto dei passi in avanti.

“I dieci club che stanno adocchiando Kiwior – si legge – sono i seguenti: Juventus, Milan, Inter, Napoli, Atalanta, Fiorentina, Bologna, Siviglia, Villarreal e Marsiglia. Finora, i tre club che hanno chiesto all’Arsenal di Kiwior sono Milan, Napoli e Siviglia, con l’ultimo di questi due che ha chiesto esplicitamente un contratto di prestito”. Insomma, Milan e Napoli sono davanti a tutte le altre. Con la Juventus che, invece, almeno per adesso non si è mossa ufficialmente.