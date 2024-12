Dalla Juve alla Roma: nuovo allenatore decisivo per la firma

La Roma giocherà questa sera contro l’Atalanta, ma prima ci sono delle novità di calciomercato che riguardano anche la Juve.

Nell’ultimo turno di campionato, al netto del grandissimo spavento per Bove nel corso di Fiorentina-Inter (rinviata a data destinarsi), ci sono state le vittorie di Milan e Napoli, rispettivamente contro Empoli e Torino. Mentre tra i risultati sorprendenti bisogna sicuramente inserire il ko della Lazio a Parma ed il pari in trasferta della Juve contro il Lecce di Marco Giampaolo.

A seguito di questi eventi, di fatto, il Napoli ha allungato un po’ in classifica. Gli azzurri, infatti, hanno adesso quattro punti di vantaggio sul secondo posto che, però, questa sera può tornare ad una sola distanza. L’Atalanta, in caso di successo allo Stadio Olimpico contro la Roma, potrebbe rimettersi ad una sola distanza dal team partenopeo.

Mentre per la squadra giallorossa, di fatto, la partita di questa sera è fondamentale per cercare di guadagnare un po’ di margine dal terzultimo posto, il quale è lontano ora solo due punti. Tuttavia, prima della partita contro l’Atalanta , per la Roma bisogna segnalare una notizia importante di calciomercato.

Calciomercato Roma e Juve, Ferguson potrebbe accettare la corte del Leicester di van Nistelrooy

Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, infatti, il Leicester City continua a premere per Evan Ferguson. L’attaccante del Brighton, di fatto, era stato accostato nei giorni scorsi sia alla Juventus di Thiago Motta che alla Roma di Claudio Ranieri.

La chiave del Leicester per arrivare ad Evan Ferguson potrebbe essere proprio il suo nuovo allenatore, ovvero Ruud van Nistelrooy. Secondo Pete O’Rourke, corrispondente senior, l’attaccante potrebbe beneeficiare molto dal lavoro che potrebbe fare con il tecnico olandese. Il Brighton, però, non ancora deciso il futuro del centravanti, ovvero se tenerlo o cederlo a gennaio (sia in prestito che a titolo definitivo).

Lo stesso giocatore avrebbe mostrato l’intenzione sia di giocare più che restare in Premier League. A Ferguson, tra l’altro, piacerebbe tanto lavorare con van Nistelrooy. Da segnalare che sulla prima punta bisogna segnalare anche l’interesse del Fulham.