Formazioni ufficiali Roma-Atalanta: Dybala e Hummels, le scelte di Ranieri

Sono state comunicate ufficialmente le formazioni definitive della gustosa sfida tra la Roma di Claudio Ranieri e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini

Il match che andrà a chiudere la 14esima giornata di Serie A sarà l’affascnante confronto tra la Roma di Claudio Ranieri e la frizzante Atalanta di mister Gasperini.

Da una parte la volontà da parte dei bergamaschi di evitare la fuga solitaria del Napoli di Antonio Conte, dall’altra la necessità da parte di Ranieri di accumulare punti in classifica, così da scongiurare la sensazione di essere ad un passo dalla zona retrocessione.

La sfida con la collaudata macchina sforna gol di Gasperini, tra l’altro, sarà l’ultima del trittico infernale che ha accolto l’eroe di Leicester nella sua terza avventura da allentore giallorosso (Ranieri ha dovuto affrontare in ordine Napoli, Tottenham e ora Atalanta), il che, se da una parte ha certamente complicato la necessaria risalita in classifica, dall’altra ha permesso ad appassionati e tifosi di comprendere da subito le intenzioni e i propositi di questa ‘nuova Roma’.

Il confronto di stasera potrebbe condividere più di elemento con Tottenham-Roma, vista e considerata la tendenza dell’Atalanta ad alzare il baricentro e attaccare già dal primo possesso le squadre avversarie.

A differenza di quanto avvenuto contro il Napoli, difatti, Ranieri ha specificato più volte di recente la sua volontà di mettere in campo una formazione equilibrata, che si preoccupi non soltanto di risultare solida nelle retrovie, ma anche pericolosa in fase di possesso. Ecco le ultime notizie ufficiali sulle formazioni definitive.

Ranieri non vuole chiudersi; Dybala torna titolare

Proprio in virtù di quanto affermato pocanzi in relazione alla volontà di risultare pericoloso anche in fase offensiva, Ranieri ha optato per un intrigante 3-4-2-1, sottraendo un calciatore dal roccioso centrocampo giallorosso, per rimpolare la zona subito dietro ad Artem Dovbyk.

Parlando proprio delle zolle di campo subito dietro alla zona di competenza del bomber ucraino, tornerà dal primo minuto Paulo Dybala, il cui estro creativo potrebbe risultare decisivo nella fase di costruzione.

Accanto alla Joya ecco Stephan El Shaarawy, il quale continua a rivelarsi un elemento particolarmente prezioso, in grado di garantire a Sir Claudio qualità e quantità in egual misura.

Sostanzialmente scontata poi l’entrata a partita in corso di Matias Soulé, il quale sembrerebbe godere di una certa stima da parte del ‘nuovo’ tecnico giallorosso, anche e soprattutto per via di qualità tecniche fuori dal comune e di una particolare propensione al sacrificio.

A formare il quartetto di centrocampo vi saranno Celik e Angelino ai lati di Cristante e Manu Koné, oramai divenuto perno fisso a suon di prestazioni di primo livello. Il trio difensivo sarà composto da Mancini, Hummels e Ndicka, con il solito Mile Svilar a tirare i fili della fase di copertura.

Le formazioni ufficiali

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (C), Hummels, N’Dicka; Celik, Koné, Cristante, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk