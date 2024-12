Friedkin, adesso è davvero finita: ecco il dossier Roma

Friedkin, è davvero finita: la Roma ha deciso di mettere nero su bianco. Il dossier con tutto quello che è successo in questi mesi è pronto

Nella giornata di ieri Ghisolfi ha rilasciato un’intervista esclusiva al Corriere dello Sport nella quale ha parlato di arbitri e Var. Il dirigente della Roma si è sfogato sul giornale sottolineando quelli che sono stati gli errori che fino al momento sono stati commessi contro il club giallorosso in questi primi mesi di campionato.

Ed è proprio il giornale in edicola questa mattina a spiegare, pure, che i Friedkin hanno perso la pazienza e che quindi vogliono che il livello arbitrale si alzi, anche perché c’è il rischio di compromettere ulteriormente una stagione che è iniziata malissimo. E in attesa della gara di questa sera contro l’Atalanta, nella quale si spera che tutto possa andare nel verso giusto, sono sette gli errori che hanno fatto scattare l’allarme. E andiamo a vedere quali.

Roma, ecco tutti i casi del dossier

Un dossier con sette prove. La prima in Roma-Empoli alla seconda giornata, con la trattenuta di Gyasi ai danni di Shomurodov che avrebbe potuto portare ad un calcio di rigore. Poi in Juve-Roma, con un possibile penalty per un fallo di mano di Bremer dopo una giocata di Soulé. a Genova, poi, nell’ultimo match di DDR sulla panchina, un doppio episodio: il pestone di De Winter ai danni di Dybala, rigore netto non concesso, e poi il fallo su Pellegrini non rilevato che poi porta al pari ligure.

Si continua con quello che forse è stato l’errore più evidente: in Monza-Roma c’è un pestone clamoroso ai danni di Baldanzi che non manda il direttore di gara nemmeno al Var. A Firenze il fallo di Celik secondo l’arbitro è da rigore e invece il difensore è in anticipo, quindi errore. A Verona il gol del 2-1 dei veneti è viziato da un doppio fallo dentro l’area di rigore, sia ai danni di Svilar che su Ndicka. Incredibile davvero non vedere questa situazione. E infine, a Napoli, nessun provvedimento disciplinare nei confronti di Lukaku che prima abbatte Celik con un intervento che avrebbe meritato un giallo così, come avrebbe meritato un cartellino l’intervento in ritardo sempre dello stesso attaccante su Svilar. Sette episodi chiave che hanno tolto punti importanti.