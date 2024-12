Friedkin, fuori un altro: ha le ore contate

In attesa della gara di questa sera contro l’Atalanta, in casa Roma bisonga registrare delle notizie che riguardano i Friedkin.

Dopo l’ottima prestazione fornita in Europa League contro il Tottenham, di fatto, la Roma ha di fronte a sé un’altra gara molto difficile. I giallorossi ,infatti, ospiteranno questa sera allo Stadio Olimpico una delle squadre europee più in forma in questo, ovvero l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La Roma di Claudio Ranieri, almeno sulla carta, parte sicuramente sfavorita, ma comunque deve cercare di fare di tutto per portare a casa dei punti. Anche perché il team capitolino è quindicesimo in classifica con soli due punti di vantaggio dal Como di Cesc Fabregas terzultimo.

Il momento della squadra giallorossa, di fatto, è molto complicato, ma c’è un po’ più di serenità dop la prestazione vista in Europa League contro il Tottenham. Tuttavia nelle ultime ci sono stati degli importanti aggiornamenti che riguardando una decisione importante presa dai Friedkin.

Mick Brown: “Everton? Dyche sarà probabilmente esonerato”

Dopo la sconfitta di ieri per 4-0 dell’Everton contro il Manchester United, di fatto, la posizione di Sean Dyche è sempre più in bilico. A dirlo, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Football Insider’, è Mick Brown, ex capo scout di Manchester United e Blackburn. Ecco le parole del dirigente: “Il suo futuro è molto incerto. Si può dire che ha fatto un buon lavoro, viste le situazioni che ha trovato”.

Mick Brown ha poi continuato il suo intervento: “Ma quando si è risucchiati nella lotta per evitare la retrocessione è probabile che il tecnico venga esonerato. Qualsiasi manager, visto che si prende sempre la colpa in quella posizione sarebbe sotto pressione.”