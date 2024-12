Game over Inter-Juventus, affare ‘indiavolato’: è già in volo

Emergono novità di rilievo in merito ad uno dei profili più chiacchierati delle scorse settimane tra i corridoi dei centri sportivi di Inter e Juventus

Quella che fino ad una manciata di mesi fa appariva come una lega in cui il dominio della corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi era sostanzialmente indiscusso, è divenuto nel corso dell’estate un campionato straordinariamente imprevedibile, in cui la vittoria dello scudetto, almeno sinora, è ancora meta più che plausibile per sette squadre su venti.

La Serie A ha dunque rifiutato con convinzione il monopolio tecnico-tattico dei nerazzurri di Marotta, grazie ad una serie di violente rivoluzioni compiute dalla gran parte delle big italiane e del frenetico valzer delle panchine avvenuto tra agosto e luglio.

Ora, tuttavia, proprio a causa della spietata concorrenza che intercorre tra le prime sei/sette squadre in classifica, il calciomercato invernale potrebbe risultare piuttosto decisivo per assicurarsi un vantaggio utile a rompere l’affascinante equilibrio formatosi in queste prime quattordici giornate di campionato.

In tal senso sarà fondamentale per le varie dirigenze individuare il prima possibile i profili su cui puntare, così da ritrovarsi al primo gennaio con le idee chiare. Ecco che, nel corso delle ultime ore, sono giunti aggiornamenti di rilievo in merito ad uno dei profili più chiacchierasti nelle dirigenze di Inter e Juventus.

Juventus e Inter anticipate: lo United mette nel mirino Christensen

Nonostante i circa 180 milioni di euro investiti nel corso dell’estate, la Juventus di Cristiano Giuntoli avrà diversi grattacapi da risolvere nel corso delle prossime settimane, durante le quali l’ex direttore sportivo del Napoli dovrà necessariamente fornire a Thiago Motta un vice Vlahovic di pregio e un degno sostituto di Gleison Bremer.

Anche l’Inter di Beppe Marotta, dal canto suo, tenterà di rinvogorire il proprio organico in vista di una stagione particolarmente impegnativa sia in campionato che in Europa, dove il numero di partite da giocare è persino aumentato. Il nome che in questi giorni ha intrigato non poco le dirigenze dei nerazzurri e dei bianconeri è quello di Andreas Christensen, attuale difensore del Barcellona, per ora escluso dal progetto di Hansi Flick a causa di un grave infortunio con annesso intervento chirurgico.

I rendimenti piuttosto convincenti di Araujo, Martinez e Cubarsi renderanno la riconquista della titolarità un impresa piuttosto complessa per Christensen, il quale, difatti, sta valutando se abbandonare i blaugrana per divenire nuovamente centrale nel progetto di un top club europeo.

Oltre a Inter e Juventus, secondo quanto riportato da Elnacional, una delle squadre più intrigate dal talento danese classe 1996 è il Manchester United di Ruben Amorin – l’allenatore dei Reds lo considera una priorità, anche e soprattutto a causa della sua capacità di impostare dal basso con qualità -, disposto a battere sul nascere la concorrenza italiana con un salario sensibilmente più cospicuo.