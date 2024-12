Gravina dopo l’incontro con Bove: “Sta bene, ha chiesto come vedere la Roma”

A far visita ad Edoardo Bove è stato il presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha rilasciato dichiarazioni rassicurante sulle condizioni del centrocampista della Fiorentina

“Dopo aver passato una notte tranquilla, è stato risvegliato ed estubato questa mattina. Attualmente è sveglio, vigile ed orientato. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno determinato la situazione critica di ieri”. Con questo comunicato la Fiorentina aveva fornito nelle scorse ore rassicurazioni importanti sulle condizioni di Bove, accasciatosi a terra nel corso della sfida contro l’Inter e portato subito in ospedale.

Il ragazzo, le cui condizioni continuano chiaramente ad essere monitorate, sta bene e ha avuto modo di scambiare alcune battute con le persone arrivate in ospedale per stargli vicino. Ad affermarlo è il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che ha fatto visita a Bove. Proprio all’uscita dall’ospedale, Gravina ha fornito ulteriori rassicurazioni in merito alle condizioni del centrocampista della Fiorentina: “Ha avuto molto piacere di rivedere i suoi compagni e i suoi amici. Abbiamo scambiato alcune battute, l’ho trovato bene: il ragazzo sta bene”.

Gravina ha poi rivelato come una delle prime richieste di Bove sia stata quella di adoperarsi per vedere Roma-Atalanta di questa sera: “Si informa sulle partite, quindi vuol dire che già sta bene ed è proiettato alla partita di questa sera, quindi è un segnale molto positivo. Poi i medici saranno sicuramente molto più puntuali e precisi di me”.