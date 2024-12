Infortunio giallorosso e countdown già iniziato: miraggio Roma

Infortunio e stop giallorosso, la Roma diventa un miraggio. C’è il comunicato ufficiale che spiega tutto: gli ultimi aggiornamenti.

La Roma sta attraversando una fase cruciale della stagione, caratterizzata da cambiamenti significativi e sfide imminenti. L’arrivo di Claudio Ranieri, al suo terzo incarico sulla panchina giallorossa, ha portato una ventata di esperienza e stabilità in un momento di difficoltà.

Ranieri, 73 anni, ha deciso di interrompere il suo ritiro per rispondere alla chiamata del club della sua città natale, con l’obiettivo di risollevare le sorti della squadra dopo un avvio di stagione deludente. Il debutto è avvenuto con una sconfitta di misura contro il Napoli, ma il tecnico si è detto ottimista, elogiando la determinazione mostrata dai suoi giocatori.

Successivamente, la Roma ha ottenuto un pareggio incoraggiante in Europa League contro il Tottenham, mostrando segnali di ripresa sotto la nuova guida.

Infortunio Gallo in Lecce-Juventus: la Roma è un miraggio

Il mese di dicembre si prospetta, intanto, molto importante, con una serie di incontri che potrebbero influenzare significativamente la classifica. Attualmente, la squadra occupa la quindicesima posizione con tredici punti, appena due sopra la zona retrocessione. Tra le sfide imminenti, spicca quella contro il Lecce, prevista per sabato prossimo.

I giallorossi del Salento, recentemente affidato a Marco Giampaolo dopo l’esonero di Luca Gotti, è anch’esso in cerca di punti preziosi per allontanarsi dalle zone basse della classifica. In vista di questo incontro, il Lecce dovrà fare i conti con l’infortunio del terzino sinistro Antonino Gallo. Il giocatore ha riportato un sovraccarico funzionale durante l’ultima partita contro la Juventus, e la sua presenza contro la Roma è in forte dubbio. Tuttavia, Gallo dovrebbe essere disponibile per la successiva gara contro il Monza.

A comunicare del sovraccarico è stato lo stesso club pugliese, prossimo avversario della Roma che, in questi minuti, è impegnata nel delicato incrocio con l’Atalanta. Per i capitolini, il mese di dicembre offre l’opportunità di risalire la classifica e consolidare la fiducia sotto la guida di Ranieri. Oltre alla sfida con il Lecce, il calendario prevede incontri con squadre come il Como e la Sampdoria in Coppa Italia, che potrebbero rivelarsi determinanti per il futuro della stagione.

La capacità di ottenere risultati positivi in queste partite sarà cruciale per migliorare la posizione in campionato e per prepararsi al meglio agli impegni europei, dove la posizione in classifica resta a dir poco perfettibile. Come insegnato dallo stesso Claudio Ranieri, però, giusto continuare a ragionare step by step.