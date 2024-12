Partita davvero sfortunata per la compagine giallorossa: nel giro di pochi minuti Ranieri è stato costretto a cambiare la squadra in corsa

Prima il fortunato gol degli ospiti, col tiro di De Roon deviato in modo decisivo da Celik, poi una serie di infortuni a catena. Non si può certo dire che la Roma sia fortunata. Nonostante una prestazione magari non brillante offensivamente, ma molto valida dal punto di vista difensivo, i giallorossi stavano mettendo in difficoltà la Dea, salvo poi fare i conti, oltre che con la forza della Dea, anche con la sfortuna.

Tra il 74′ e l’82’ ben due giocatori della Roma hanno infatti chiesto il cambio per problemi fisici. Mister Ranieri non ha potuto far altro che prendere atto della situazione operando due cambi.

Hummels e Cristante ko: Ranieri disperato

Prima Mats Hummels e a stretto giro di posta Bryan Cristante, hanno alzato bandiera bianca. Problemi fisici di cui si dovrà tra le altre cose fare i conti nelle prossime ore e nei giorni successivi, col calendario che davvero non dà tregua alla Roma, uscita sconfitta per la quarta volta consecutiva in campionato.