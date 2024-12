Roma-Atalanta, entra Zaniolo: la reazione dell’Olimpico

Il pubblico dell’OIimpico si è ritrovato compatto nell’accoglienza al grande ex: l’eroe di Tirana è stato subissato di fischi

La parabola da idolo assoluto ad anti-eroe, a nemico giurato del popolo giallorosso, si è completata questa sera. I tifosi romanisti non hanno mai dimenticato il ‘tradimento’ di Nicolò Zaniolo che, quando ancora c’era José Mourinho al timone della squadra capitolina, si è impuntato per andar via a tutti i costi. Con un esercizio di mancata riconoscenza nei confronti di chi lo aveva aspettato per così tanto tempo dopo i due terribili infortuni, più la ricaduta, occorsi negli ultimi anni.

Già accolto da tantissimi fischi nel riscaldamento pre-match, l’ex Galatasaray è entrato a gara in corso rilevando un evanescente Lookman. La reazione degli oltre 55mila tifosi presenti allo stadio non si è fatta attendere.

Roma-Atalanta, esce Lookman, entra Zaniolo: tifosi inferociti

Al minuto 63 si è consumata la reazione del pubblico giallorosso nei confronti dell’eroe di Tirana. Una pioggia di fischi accompagnata da ululati e, ne siamo sicuri, anche da parecchi insulti. Non certo il ritorno che il giocatore si sarebbe aspettato dopo esser stato il simbolo del trionfo europeo della Roma in quella magica notte del maggio 2022.