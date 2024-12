Sì alla cessione, subito 25 milioni: Roma avvisata

Sì alla cessione. E’ per rendere più chiare le intenzioni è stato fissato anche il prezzo: 25 milioni di euro. Un avviso ai naviganti, Roma inclusa.

Napoli, Tottenham e poi Atalanta. Il trittico iniziale di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma ha lanciato, lancia e continuerà a lanciare i primi segnali. Per il tecnico romano tre gare potrebbero già risultare bastevoli per indirizzare il prossimo mercato invernale della società giallorossa.

Facile immaginare che le prime indicazioni Claudio Ranieri le abbia già cordialmente rivolte al direttore sportivo Florent Ghisolfi. Interessante sarebbe scoprire le reazioni del responsabile del mercato giallorosso. Sapere se i consigli per gli acquisti dell’ex tecnico del Cagliari siano stati condivisi dal dirigente francese e se, soprattutto, siano stati ritenuti ‘fattibili’ per gennaio. Tre tecnici in pochi mesi, ciascuno con le proprie idee, con le proprie simpatie/antipatie tecnico-tattiche, hanno messo a dura prova il semplice ascolto da parte di Ghisolfi.

Gennaio è ormai alle porte e le eventuali, operazioni ‘fattibili’ devono essere poste sul tavolo fin da ora.

Sì alla cessione: la Roma c’è

Nelle prossime ore, al massimo nel giro di pochi giorni, qualcosa potrebbe muoversi per la Roma. E la buona novella per la società giallorossa arriva da oltre oceano.

Secondo quanto annunciato da TV FOCO, sulla base dei dati raccolti sul portale Bolavip, uno degli ‘storici’ club brasiliani, il Flamengo, ha intenzione di mettere sul mercato uno dei suoi giocatori più importanti. Wesley França, classe 2003, terzino destro del Flamengo, ha vissuto una stagione esaltante ed il suo elevato rendimento non è passato inosservato. Diversi club europei hanno messo gli occhi sul giovane esterno brasiliano, Roma inclusa. Il Barcellona è il club che al momento appare in vantaggio nella corsa a Wesley, la cui valutazione è superiore ai 25 milioni di euro.

Il Barcellona non ha ancora chiuso per Wesley França mentre la Roma non è ancora fuori. Tuttavia, ricordiamolo, i giallorossi potranno eventualmente affondare il colpo solo a gennaio, visto che hanno esaurito gli slot da destinare agli extra comunitari.