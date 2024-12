Allegri firma nella capitale: è già in città

Ecco le ultime in merito al nebuloso futuro di Massimiliano Allegri, sul quale vi sono ancora diversi club in giro per l’Europa

Una delle annate di Serie A più imprevedibili ed equilibrate del terzo millennio è pronta a subire un terremoto a causa del calciomercato invernale, durante il quale le dirigenze delle varie big italiane occupate nella rincorsa alla vetta del campionato cercheranno a tutti i costi di guadagnare anche quel minimo vantaggio utile a distaccarsi dal gremito gruppo di testa che attualmente sta appassionando milioni di tifosi.

All’interno di questa frenetica rincorsa alle prime posizioni non può dirsi partecipe la Roma di Dan Friedkin, scivolata con il passare delle settimane a pochi passi dalla zona retrocessione a causa della drammatica confusione, prima societaria e poi tecnico-tattica, giunta anche e soprattutto a causa del continuo valzer di allenatori andato in scena nel corso di una manciata di mesi.

Ora per i giallorossi è giunto in soccorso Sir Claudio Ranieri, il quale, tuttavia, già a giugno si sarà alzato dalla panchina per salire in dirigenza, dalla quale guiderà la scelta del nuovo tecnico giallorosso. I nomi attualmente disponibili sono svariati e, tra questi, genera un certo rumore quello di Massimiliano Allegri, sul cui futuro di recente sono emerse novità di rilievo.

Il West Ham mette nel mirino Allegri

Anche soltanto l’ipotesi dell’approdo di Allegri nella capitale ha generato due fazioni ben distinte, con chi crede che il calcio concreto e senza fronzoli dell’ex Juve non si possa adattare ad una rosa del genere e chi, al contrario, afferma che sia proprio il pragmatismo del tecnico toscano a poter risollevare le sorti di una Roma relegata oramai da anni in caselle poco prestigiose in termini di classifica.

Intanto, tuttavia, sono emerse novità sulle altre possibili destinazioni per Allegri, il quale è ‘in vacanza’ da maggio 2024, quando Cristiano Giuntoli lo escluse dal progetto Juve. Secondo quanto riportato dal The Guardian, pare che il West Ham sia particolarmente intrigato dalla possibilità di portare il tecnico italiano a Londra. Una prospettiva che, a differenza di quella romana, pare compatibile con le particolari richieste economiche dell’ex allenatore della Vecchia Signora. Ricordiamo inoltre che Allegri pochi giorni fa si trovava proprio a Londra, per assistere al match tra Tottenham e Roma.