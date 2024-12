Calciomercato Roma, il nuovo bomber lo porta la Juve

Manca un mese all’apertura del mercato di gennaio, bianconeri e giallorossi sono destinati ad incrociare i propri cammini

Nonostante 70 minuti giocati anche meglio dell’Atalanta, la Roma ieri sera ha subito l’ennesima sconfitta stagionale, rimanendo così sempre più vicina alla zona retrocessione. Il gollonzo dello 0-1 e gli infortuni di Mats Hummels e Bryan Cristante hanno reso ancora più evidente come in questa stagione tutto ciò che può andare storto, ci va. Finché la squadra di Claudio Ranieri ha battagliato ad armi pari, i giallorossi hanno messo in seria difficoltà la squadra più in forma in Europa, ma quando c’è stato da attingere alle riserve, la superiorità della rosa nerazzurra è emersa in maniera netta.

La squadra capitolina dovrà così sporcarsi ancora le mani nei paludosi terreni della lotta salvezza e per uscirne senza le ossa rotte avrà bisogno anche di un mercato mirato e tempestivo. Autore di una delle prestazioni meno brillanti in maglia giallorossa, Artem Dovbyk è stato sostituito da un Eldor Shomurodov che ha fatto addirittura peggio di lui, confermando per l’ennesima volta la necessità di reperire un vice dell’attaccante ucraino di livello e che sia in grado di far rifiatare senza troppi patemi l’ex bomber del Granada.

Calciomercato Roma, sfida alla Juve per l’attaccante

Nel corso della trasmissione di ieri sul canale twitch di Asromalive.it, Alessio Manieri ha lanciato l’ipotesi Alexandre Lacazette, pensando al profilo delineato giorni prima da Florent Ghisolfi, che parò di attaccante esperto e in grado di giocare anche da seconda punta. L’attaccante francese sta vivendo una seconda giovinezza al Lione e anche in questa stagione sta viaggiando su buoni livelli realizzativi, con 8 gol e 2 assist in 16 presenze complessive. In scadenza il 30 giugno del 2025 e con un ingaggio di circa 3,5 milioni di euro, il 33enne può partire a gennaio per migliorare la condizione economica del club, retrocesso in via precauzionale e con il mercato in entrata bloccato.

Ormai da giorni, l’entourage del calciatore ha ricevuto il mandato dal club di esplorare le vie del mercato e tra le squadre sondate ci sarebbe anche la Juventus. Complici gli infortuni di Dusan Vlahovic e Arek Milik, la squadra bianconera ha evidenziato una sterilità offensiva preoccupante. Nonostante la priorità per gennaio resti l’ingaggio di uno o due difensori vista la rottura del crociato di Bremer e Cabal, non è escluso che Giuntoli possa cogliere occasioni anche in attacco, con il cartellino di Lacazette che verosimilmente costerebbe pochi milioni di euro.