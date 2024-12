Calciomercato Roma, il ritorno del numero 10: firma a gennaio

Ecco le ultime in merito ad uno dei calciatori più discussi degli ultimi anni, in grado di monopolizzare l’attenzione di diverse società italiane

Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte e, come immediatamente specificato da Claudio Ranieri a partire dalla sua prima conferenza stampa, l’organico giallorosso avrà la necessità di beneficiare di un paio di innesti ben calibrati per sopperire alle evidenti lacune emerse nel corso delle settimane.

Se la Roma è sostanzialmente in zona retrocessione non è certamente a causa della rosa – le cause della nefasta stagione giallorossa sono piuttosto da ricercare nella sconcertante confusione tecnico-tattica generata dai tre allenatori susseguitosi e da un’assenza di attenzioni da parte di una società sempre più assente -, tuttavia ignorare le mancanze presenti nell’undici titolare (e non solo), soltanto in virtù dei quasi 130 milioni di euro investiti nel corso dell’estate, sarebbe un comportamento poco corretto nei confronti di Sir Claudio, il quale, tra le altre cose, ha già un piede in dirigenza, il che gli permetterà di essere piuttosto convincente con i proprietari statunitensi.

Intanto, in vista del mercato invernale, torna di moda uno dei profili più chiacchierati degli scorsi anni nella massima lega italiana.

Gennaio si avvicina e Berardi torna di moda

La figura di Domenico Berardi è oramai da un decennio una delle più gettonate tra le dirigenze delle big italiane (in tempi non sospetti anche tra alcune big europee) e la sua permanenza al Sassuolo – attualmente primo in Serie B – appare ora più che mai come un semplice incidente di percorso causato dal grave infortunio rimediato lo scorso anno al tendine d’Achille.

Ora Domenico è tornato a dispensare qualità con il proprio mancino e, dunque, a stuzzicare alcune società della massima lega italiana.

Le corteggiatrici sono oramai rinomate da anni: il Milan – con Pioli i rossoneri erano davvero ad un passo dal trasferimento del numero 10 neroverde -, la Juventus, l’Inter, la Fiorentina, la Roma – che attualmente, per via di un certo affollamento nel ruolo di Berardi (basti pensare a Dybala, Soulé e Baldanzi) potrebbe essere intrigata dal generoso abbassamento di prezzo dovuto all’età e al grave infortunio subito più che dalla necessità di un profilo simile – e l’Atalanta di Gasperini.

Quest’ultima, secondo quanto riportato da Eleonora Trotta, sarebbe propenso ad avanzare un’offerta di prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro. In effetti, chi meglio di Gasperini potrebbe rivitalizzare la carriera del fantasista classe ’94?