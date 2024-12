Cherki nella Capitale, rotti gli indugi: comunicazione da 35 milioni

La risposta non è tardata ad arrivare: prezzo fatto e scelta immediata. Ecco cosa cambia per il gioiello del Lione

Come sempre accade in sede di calciomercato, la situazione economico-finanziaria dei vari club contribuirà a spostare l’ago della bilancia in una direzione piuttosto che nell’altra. Ne sanno qualcosa le compagini italiane, ma non solo.

A tal proposito, non è affatto passata inosservata la ‘discesa’ di una nobile decaduta come il Lione, costretta alla retrocessione provvisoria e al blocco del mercato in entrata a causa del rosso a bilancio che imperversa ormai da anni. Ecco perché, in attesa degli sviluppi della vicenda attesi nei prossimi mesi, il club transalpino sarà chiamato ad alcune cessioni importanti che possano contribuire a migliorare una situazione a tratti insostenibile. Da qui le tante indiscrezioni che, in tempi e in modi diversi, hanno cominciato a caratterizzare il futuro di Ryan Cherki, oggetto del desiderio di molti club soprattutto in Premier League.

Tutti pazzi per Cherki: la mossa del West Ham e la risposta del Lione

Secondo quanto riferito da The Athletic, tra i club che stanno monitorando con maggiore attenzione la situazione legata al ventunenne tuttocampista del Lione ci sarebbero il Crystal Palace e il West Ham. In particolare i londinesi considerano l’eventuale acquisto di Cherki assolutamente funzionale a migliorare una zona del campo priva di un calciatore con le sue caratteristiche.

La corsa a Cherki – che comprende anche club come il Liverpool e il Bayer Leverkusen – parte però da un punto di riferimento per certi aspetti sorprendente. Pur vivendo una situazione agitata da un punto di vista economico, infatti, il Lione non ha alcuna intenzione di fare sconti per la sua stella, continuando a chiedere tra i 30 e i 35 milioni di euro per la sua cessione. Cifra che – allo stato attuale della situazione – nessuno dei club interessati a Cherki sembrerebbe essere intenzionato a mettere sul piatto.