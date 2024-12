Dal Real Madrid all’Inter: Marotta aggira la clausola

Il talentuoso trequartista ha già scatenato su di sé l’interesse di mezza Europa: l’Inter ha un piano per strapparlo al Real e alle rivali

Si avvicina ormai a grandi passi la sessione invernale di scambi, occasione – tanto per i grandi club quanto per le piccole società – di mettere a segno quei colpi ritenuti utili, se non determinanti, al prosieguo della stagione. La finestra di mercato di gennaio si presenta, sulla falsariga degli anni passati, ricca di spunti e di possibili affari clamorosi.

A ravvivare l’inizio del nuovo anno, oltre agli impegni di campo, non mancheranno bollenti trattative e colpi di teatro relativi anche a tutti quei profili, prestigiosi e non, che si liberano a parametro zero nel giugno successivo. Ma che già agitano dirigenti e procuratori per la possibilità di iniziare a parlare ‘legalmente’ con altri club in vista della possibile firma di un pre-contratto.

Da Jonathan Tah a Mohamed Salah, passando per Jonathan David e Virgil van Dijk, sono tanti i calciatori di un certo lignaggio il cui possibile addio a ‘zero’ infiamma i sogni di allenatori e tifosi. C’è poi anche una nutrita schiera di prospetti che, messisi in luce in piccole realtà di provincia, sognano il grande salto nella big a metà stagione.

Anche in questo caso, sebbene possa essere difficile chiudere il colpo già a gennaio, la riapertura del mercato può essere un’opportunità per mettere le basi in vista di luglio. Quando verrebbe sferrato l’attacco vero e proprio sul pallino di proprio interesse.

Proprio quest’ultima fattispecie è quella che riguarda da vicino l’Inter, sempre vigile sul fronte dei giovani prospetti di talento in grado di migliorare la qualità complessiva della rosa. Un nome in particolare sta già scaldando da settimane il mercato che verrà.

Nico Paz, Inter all’assalto: preoccupazione in casa Real

Classe 2004, acquistato a sorpresa dal piccolo Como per 6 milioni di euro, Nico Paz è uno dei gioielli della Cantera del Real Madrid. Arrivato alla corte di Fabregas per mettersi in mostra in un campionato comunque difficile come quello italiano, il talento spagnolo di passaporto argentino ha incantato con le sue giocate.

Sono già quattro, con l’aggiunta di un gol, gli assist del folletto nativo di Santa Cruz di Tenerife in stagione. Come spesso accaduto anche con altri giovani talenti lasciati andar via dalla ‘Casa Blanca‘, anche in questo caso il Real Madrid ha mantenuto dei privilegi nell’operazione di cessione del suo calciatore.

Innanzitutto Florentino Perez ha preteso che venisse messa nera su bianco la percentuale del 50% sulla rivendita del calciatore da parte del club lariano. E poi, sulla scia di quanto fatto in passato con Brahim Diaz, il blasonato club spagnolo si è garantito un diritto di riacquisto a cifre che però non sono state rese pubbliche.

Nonostante questi ‘salvagente, la possibilità che il giocatore possa non tornare più dalle parti di Concha Espina desta una certa preoccupazione nell’ambiente madrileno, come confermato dal portale ‘Fichajes.com’. Milan, Arsenal, Juventus, Torino, Napoli ma soprattutto Inter, hanno già mosso le loro pedine in vista di un assalto al talentuoso mancino.

In particolar modo l’Inter, club in cui gioca il compagno di nazionale Lautaro Martinez, rappresenta una calamita niente male per il trequartista mancino. Il sempre abile Beppe Marotta sa come muoversi per convincere, o ‘costringere’, il Real, a non interferire più di tanto sul possibile acquisto da parte della società nerazzurra. Aggirando la clausola che stavolta, a differenza di quanto fatto con l’ex giocatore del Milan allenato da Pioli, il club merengue potrebbe non voler esercitare a tutti i costi.