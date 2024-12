Il Napoli preferisce la Roma: game over Juventus

Calciomercato Roma, il Napoli di Conte preferisce i giallorossi alla Juventus. Ecco che si apre lo scenario interessante per gennaio

Due caselle da riempire nel corso della prossima sessione di mercato. Due caselle che Ghisolfi deve per forza di cose occupare. La prima, forse quella più importante, è relativa al terzino destro. Ma è altrettanto importante, visto anche quello che è successo nella serata di ieri, che la società giallorossa regali a Ranieri un attaccante, un vice Dovbyk. No, Shomurodov non può essere considerato tale.

Ranieri è sicuro, e lo ha ribadito lui stesso durante la conferenza stampa di presentazione, che la proprietà americana il prossimo mese lo aiuterà, qualora servisse. E gli aiuti servono, adesso anche il tecnico che ha preso il posto di Juric si è accorto di tutto questo. Insomma, tra poche settimane i giallorossi si attiveranno per chiudere delle operazioni di mercato per cercare di ribaltare una stagione difficilissima, che si potrebbe chiudere come quella dell’anno scorso: senza nessun trofeo e con una mancata qualificazione alla Champions League che con i suoi introiti fa veramente la differenza.

Calciomercato Roma, spunta Raspadori

Tornando, quindi, alla questione mercato, è evidente come detto che serva un vice Dovbyk. E secondo l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, nelle scorse ore si è proposto ai giallorossi quello che sembra essere praticamente un esubero nel Napoli di Conte, quel Raspadori che sta giocando con il contagocce e che è stato accostato alla Juventus.

In quest’ultimo caso si è parlato di un possibile scambio con Danilo, ma sul quotidiano rosa viene messo nero su bianco un altro fatto: Conte non ritiene (purtroppo) la Roma una concorrente per lo scudetto a differenza dei bianconeri, quindi potrebbe spingere il giocatore verso la Capitale piuttosto che a Torino. E con Danilo? Beh, un altro difensore si potrebbe effettivamente trovare.