Infortuni Hummels e Cristante, UFFICIALE: l’esito degli esami

Infortuni Hummels e Cristante, dopo lo spavento di ieri i due giocatori si sono sottoposti a degli esami strumentali. Ecco l’esito, UFFICIALE

L’ennesima sconfitta della stagione ha gettato nello sconforto la Roma e i suoi tifosi. La classifica è malinconica e adesso i giallorossi si trovano a soli due punti dalla zona rossa della graduatoria. E sabato all’Olimpico arriva il Lecce che, è brutto dirlo ma è così, è uno scontro salvezza.

C’è comunque da dire una cosa: i giallorossi di Ranieri nella serata di ieri per i primi 70 minuti hanno fatto bene. Una squadra che ha cercato di vincere la partita e se Dovbyk fosse riuscito a scartare quel cioccolatino che Dybala gli aveva servito, forse staremmo qui a parlare di un altro match. Purtroppo non è andata così e adesso serve invertire immediatamente la rotta. Già dal prossimo impegno contro i giallorossi salentini che con Giampaolo in panchina hanno fatto quattro punti in due partite.

Infortuni Hummels e Cristante: entrambi potrebbero esserci col Lecce

Tornando a noi, dopo il doppio infortunio di ieri, questa mattina sia Hummels che Cristante si sono sottoposti a degli esami strumentali per capire l’entità dei loro problemi fisici. Claudio Ranieri può tirare un grosso sospiro di sollievo visto che entrambi ce la potrebbero fare per l’appuntamento di sabato sera all’Olimpico.

Per Hummels quindi non ci sono lesioni dopo il colpo alla schiena che ha indurito i flessori, in un paio di giorni il difensore tedesco dovrebbe riuscire a smaltire il tutto. Anche Cristante, che ha accusato una distorsione alla caviglia, potrebbe farcela. Pure in questo caso in un paio di giorni il centrocampista dovrebbe essere di nuovo a completa disposizione di Ranieri. Insomma, delle buone notizie.