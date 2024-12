Nuova assenza per Ranieri: le ultime da Trigoria

Roma subito a lavoro in vista del match contro il Lecce: squadra divisa in due gruppi e assenza pesante per Ranieri

Ha ripreso ad allenarsi la Roma in vista dei prossimi impegni di campionato. Lecce e Como quelli imminenti, due squadre che praticamente lottano per la salvezza e che i giallorossi di Claudio Ranieri dovranno affrontare nel migliore dei modi per cercare di risalire una classifica che si è fatta davvero brutta da vedere.

Si sapeva che da Napoli e Atalanta sarebbero potuti arrivare zero punti. Al nuovo tecnico serve tempo – anche se la sua mano già, almeno nello spirito, s’è vista – per mettere le cose a posto. Intanto, come detto, dagli esami strumentali ai quali si sono sottoposti questa mattina, sia Hummels che Cristante potrebbero essere a disposizione in vista del match casalingo di sabato sera contro i salentini, mentre nel video dell’allenamento che il club giallorosso ha pubblicato sui propri profili social, non c’è traccia di un altro elemento che è fermo, ormai, da oltre un mese.

Roma, Hermoso ancora fuori

Nemmeno oggi, Hermoso, si è allenato con il resto dei compagni. O, per meglio dire, non era in campo con quei calciatori che ieri sera o hanno giocato poco oppure hanno guardato i compagni dalla panchina. Da qui a sabato ci sarebbe il tempo, nel caso, di recuperarlo, e in questo momento sarebbe di fondamentale importanza averlo a disposizione.

Lo spagnolo è fermo dall’inizio del mese di novembre per un problema muscolare. Qualcuno nei giorni scorsi ha scritto che sperava in una convocazione per il match di ieri sera ma così non è stato. Tempi lunghi, insomma, per rientrare nel miglior modo possibile. E visto che Hummels nemmeno sta bene, allora per Ranieri potrebbe esserci qualche complicazione per sabato sera quando all’Olimpico si presenterà la squadra di Giampaolo. Intanto, la squadra, quasi sicuramente tornerà ad allenarsi anche nella giornata di domani. Serve dare tutto in un momento del genere per tirarsi fuori da questa situazione.