Svolta Roma e dietrofront immediato: ha detto sì

Improvviso cambio di scenario nella trattativa di mercato del club giallorosso: il diretto interessato ha cambiato idea

Gioca meglio, ma non raccoglie punti. Sembra finalmente essere una squadra che sa quello che vuole, ma i risultati non arrivano, complice anche un calendario davvero terribile, coi ravvicinati impegni del trittico Napoli-Tottenham-Atalanta dal quale la formazione giallorossa è uscita con un misero punto. Quello conquistato nel match europeo di Londra.

Non è un momento facile per la Roma, arrivata alla quarta sconfitta consecutiva in campionato e ormai a ridosso della zona retrocessione. Sono solo due ora i punti che dividono la compagine capitolina dal terzultimo posto occupato dal Como. E sabato sera, in un Olimpico che non dovrà far mancare il proprio sostegno, arriva il Lecce di Marco Giampaolo, reduce dal meritato pareggio ottenuto in extremis contro la Juve e capace di conquistare 4 punti nelle ultime 2 gare.

Ad ogni modo qualcosa è cambiato, dicevamo. Innanzitutto il Ds Ghisolfi, come promesso, sta facendo sentire la sua presenza in modo continuativo. Non è un caso che, nelle ultime due gare della Roma, il dirigente abbia parlato ai microfoni di Sky e DAZN nell’immediato pre-partita. Il transalpino, che aveva già assicurato un maggior impegno dei Friedkin anche in termini di visibilità a Trigoria, dovrebbe essere presto affiancato dalla figura del nuovo CEO.

Una posizione lasciata vacante dalle dimissioni di Lina Souloukou, datate ormai oltre 2 mesi fa. Nella ridda di nomi accostati alla Roma per il prestigioso incarico c’è anche, da tempo, quello di un navigato dirigente ancora in carica come Amministratore Delegato del Sassuolo.

Nuovo CEO, si riapre la pista Carnevali: il dirigente è tentato

Qualche settimana fa ‘La Gazzetta dello Sport’ aveva rivelato come la proposta avanzata a Giovanni Carnevali con l’offerta di diventare il nuovo CEO del club giallorosso fosse stata rifiutata dal diretto interessato. Oggi la stessa ‘Rosea‘, in un’intervista fatta al dirigente, presenta un nuovo scenario, giustificato dalle stesse parole del 64enne.

“La Roma non mi ha cercato. Ho letto e sentito certe voci e naturalmente l’eventuale interessamento mi fa piacere. Ma non sono abituato a riflettere su cose che non esistono. Se mai dovessi essere contattato, ci penserei“, ha detto Carnevali.

“Per me il Sassuolo è un grande club. E soprattutto ha una grande proprietà, ma chiunque ha l’ambizione di far parte di una delle società più importanti. lo sono un uomo di calcio, della vecchia scuola. Ho una visione ampia: campo e scrivania. E potrei serenamente lavorare con un fondo. Il problema di tante società è che si affidano a uomini non di calcio“, ha aggiunto il dirigente.