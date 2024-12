Addio Juventus: 20 milioni cash a gennaio

Addio Juventus. Il prossimo gennaio sarà un mese decisivo per la società bianconera. Un nuovo possibile acquisto ed una probabile cessione.

Una partenza brillante cui ha fatto seguito un prosieguo di stagione complicato. I numerosi infortuni hanno tagliato la rosa a disposizione di Thiago Motta ma iniziano a comparire anche le prime responsabilità di Cristiano Giuntoli e dello stesso tecnico italo brasiliano.

Per un giudizio più preciso occorrerà attendere il recupero di buona parte dei giocatori indisponibili. Una risposta forte la si attende, nuovamente, dal mercato. Quasi non fossero bastati i 200 milioni di euro investiti in estate in profili che non stanno dando quanto richiesto, si chiede alla società bianconera di investire ancora per tappare falle vecchie e nuove. Ora, però, più che mai, gli eventuali nuovi ingressi dovranno essere finanziati da nuove uscite.

E questa volta il primo nome che appare sulla lista delle uscite non è quello di Dusan Vlahovic…

Addio Juventus. Nicolò Fagioli ai saluti

Un’uscita per finanziare un’entrata. E’ il gioco che ormai si ripete da qualche tempo alla Continassa. La ‘dritta’ di mercato ce la fornisce givemesport.com.

Ancora la Premier League protagonista e questa volta il suo sguardo lo ha rivolto a Torino, sponda Juventus. Il Tottenham di Ange Postecoglou ha puntato Nicolò Fagioli, il classe 2001 bianconero. Il centrocampista di Piacenza, definito con eccessiva enfasi ‘il nuovo Pirlo‘, dopo un’ottima partenza ha perduto diverse posizioni nella gerarchia di Thiago Motta fino a diventare ‘la vittima sacrificale’ della prossima sessione di mercato. Il Tottenham è pronto ad accontentare la Juventus che non accetterebbe offerte inferiori ai 20 milioni di sterline. Si potrebbe dire che ‘non c’è due senza tre‘, perché dopo Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur, Nicolò Fagioli potrebbe essere il terzo giocatore ad approdare al Tottenham proveniente dalla Juventus.

Il mercato e la Premier League sono in cammino. La Juventus spera che si fermino a Torino.