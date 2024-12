Cortocircuito Juve: la Roma lo vuole subito

La Roma sta cercando di capire come rinforzare la squadra a gennaio e per questo c’è bisogno di un innesto importante in attacco

Ranieri vorrebbe soffiare alla Juve un nome di tutto rispetto. Un’occasione che Ghisolfi non può lasciarsi sfuggire, nonostante la concorrenza non sia così semplice da superare. Un bomber come vice Dovbyk è la prima priorità.

Se proprio bisogna entrare nello specifico delle necessità attuali della Roma, i due ruoli che maggiormente preoccupano sono quelli del terzino destro e del centravanti. Dovbyk non può coprire tutte le necessità della squadra e il continuo impiego ne sta minando la condizione fisica. Il suo rendimento è in forte calo, dovuto anche ad un’infiammazione al ginocchio che gli sta creando più di qualche problema.

Ghisolfi dovrà essere bravo a indovinare un nome che possa inserirsi subito bene, anche perché tempo da perdere non ce n’è. Shomurodov non ha mai convinto e potrebbe lasciare Trigoria anche a gennaio. La situazione debitoria non consente grandi voli pindarici in inverno e il giocatore prescelto dovrà arrivare o in prestito o per pochi milioni di euro. Nelle ultime ore sembra essersi fatto largo un nome nuovo, proveniente dalla Premier League e accostato anche alla Juventus.

Ferguson come vice Dovbyk: la Roma vuole battere la concorrenza a gennaio

Come raccontato durante Ti Amo Calciomercato in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it, l’obiettivo di Ghisolfi è quello di prendere prima possibile un vice Dovbyk per Ranieri, oltre ad un terzino destro. C’è un nome sul taccuino del ds francese che potrebbe risolvere i problemi sia nell’immediato che in prospettiva.

Evan Ferguson del Brighton ha raccolto un grande successo tra gli scout di mezza Europa ed è considerato uno dei prospetti di maggior valore. Il classe 2004, nazionale irlandese, in questa stagione 10 presenze e 1 gol, mentre complessivamente è a 75 presenze con 17 gol e 5 assist. Il suo valore supera addirittura i 40 milioni di euro, ma Ghisolfi spera di poterlo prendere in prestito, magari a condizioni vantaggiose per un eventuale riscatto. Ranieri avrebbe finalmente un giocatore altrettanto fisico del centravanti ucraino e con una buona confidenza con il gol.