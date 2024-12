Dal Milan all’Inter: firma gratis e data fissata

Ecco le ultime in merito ad un duello di calciomercato tra il Milan di Fonseca e la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi

Un’imprevedibilità portata all’estremo è probabilmente l’elemento che più di tutti ha permesso al calcio di divenire per distacco lo sport più importante e seguito al mondo e, l’attuale stagione della Serie A, è probabilmente uno degli esempi più fulgidi di tale qualità.

Il monopolio nerazzurro conosciuto lo scorso anno, difatti, è stato violentemente messo in discussione dalle rivoluzioni compiute dalle big italiane nel corso dell’estate, che hanno permesso a Fiorentina, Napoli, Lazio, Juventus, Atalanta e Milan di far franare il terreno sotto i piedi di mister Inzaghi.

Difatti, quello che appariva come un orologio dal meccanismo perpetuo e impermeabile si è rivelato, nel corso delle prime 14 giornate del campionato 24/25, un giocattolo in grado di rompersi, con svariate componenti sin troppo datate.

La rosa dell’Inter, infatti, è di gran lunga la più vecchia della Serie A, il che diminuisce esponenzialmente la longevità di un progetto che sembra già prestare il fianco al peso del tempo. In tal senso sono emerse delle novità in merito alle soluzioni che Beppe Marotta vorrà adottare per allungare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Milan e Inter su Lindelof: trasferimento estivo a parametro zero

Uno dei nomi più chiacchierati degli scorsi mesi tra i corridoi di Appiano Gentile è senza dubbio alcuno quello di Victor Lindelof, il quale vedrà scadere il proprio contratto con il Manchester United nel giungo del 2025.

Certo… parlare di ringiovanimento con Lindelof potrebbe generare una certa ilarità – si tratta di un classe 1994, che comunque risulterebbe ben più giovane di Acerbi (36 anni), ma anche di De Vrij (32 anni) – ma di certo permetterebbe di conquistare una maggiore profondità della rosa.

Secondo quanto riportato da fichajes, l’Inter sarebbe particolarmente intrigata dalla possibilità di acquisirne il cartellino a costo zero in estate, proprio come il Milan, che si è recentemente unito alla corsa per il centrale svedese.