Dal PSG alla Roma: firma immediata o prezzo al rialzo

La Roma è chiamata a vincere sabato prossimo contro il Lecce, ma prima ci sono delle grosse novità in sede di calciomercato.

Dopo aver ottenuto in Europa League un ottimo pareggio contro il Tottenham, la Roma è caduta di nuovo anche in campionato. Nel monday night, infatti, la squadra giallorossa è uscita uscita sconfitta dal match contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La Roma, infatti, è stata in partita fino al 69′, ma poi ha dovuto alzare bandiera ai gol realizzati da de Roon e dall’ex Zaniolo (quest’ultimo fischiatissimo dai tifosi giallorossi presenti allo Stadio Olimpico. Con questa sconfitta, di fatto, la situazione in classifica del team capitolino è peggiorata ancora di più.

La squadra di Claudio Ranieri, dunque, è quindicesima con soli due punti di vantaggio dal Como terzultimo. Proprio per questo motivo, di fatto, la sfida di sabato sera dello Stadio Olimpico contro il Lecce di Marco Giampaolo è davvero fondamentale per la Roma. Nel frattempo, però, in casa giallorossa bisogna registrare una novità in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, Cagliari vuole rinnovare Zappa: sul giocatore ci sono anche PSG e le due milanesi

Secondo quanto riportato dalla redazione del portale ‘calciomercato.it’, infatti, la Roma continua a lavorare per Gabriele Zappa, ma il Cagliari sta cercando di rinnovare il contratto del terzino destro in scadenza. Tuttavia, per lo stesso Claudio Ranieri ci sono altre notizie negative su questo obiettivo di calciomercato.

Gabriele Zappa, infatti, è seguito da tre big europee: Milan (squadra di cui il terzino destro è tifoso), Inter (team dove il giocatore è cresciuto) e PSG. Nelle prossime settimane, dunque, ci saranno sicuramente delle novità sul futuro dell’attuale giocatore del Cagliari di Davide Nicola.