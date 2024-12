Regalo Friedkin per Ranieri: l’ha già scartato

I proprietari della Roma rompono gli indugi sul mercato: il giocatore torna in Italia, mister Ranieri accontentato

Se lo aspettano i tifosi della Roma, lo attende silenziosamente il tecnico Ranieri, lo ha perfino annunciato in qualche modo il Ds Ghisolfi, insolitamente loquace nelle ultime settimane: il club giallorosso si muoverà nel mercato di gennaio. Eccome se lo farà.

La necessità di migliorare la qualità complessiva della rosa non è solo data dall’esigenza di prendere giocatori funzionali ai dettami tattici del nuovo allenatore che, salvo sorprese davvero clamorose, resterà in sella fino a fine stagione. C’è una classifica di Serie A che si sta facendo davvero drammatica, con la Roma a soli due punti dalla zona retrocessione e un deficit rispetto anche alle posizioni utili per Europa e Conference League che si sta allargando sempre di più. Insomma, il rischio è quello di aver già buttato tutto all’aria prima di Natale. E chi ce lo avrebbe mai detto.

A Trigoria però, complice la ventata di ottimismo e di ‘senso di appartenenza’ portata dal 73enne testaccino, c’è ancora la convinzione che la stagione si possa salvare. Sia andando avanti in Europa, dove la Roma non può fallire quanto meno l’accesso ai Playoff di Europa League, che in campionato. Magari inanellando una striscia di vittorie che possa portarla nella parte sinistra della classifica, come si diceva una volta.

I Friedkin pescano in casa: ecco il bomber dalla Premier

Per dare sostanza alle intenzioni, dicevamo, la Roma deve mettere mano al portafogli. Un aiuto, e non di poco conto, potrebbe arrivare dall’ormai imminente chiusura dell’affare che vedrà, quasi certamente entro la fine del 2024, la famiglia Friedkin acquisire il 94,1% delle azioni dell’Everton, diventandone a tutti gli effetti i nuovi proprietari.

Sulla scia di un interesse di cui già si parlava prima che gli americani facessero gli ultimi passi decisivi per insediarsi sulla sponda blu del Mersey, Ghisolfi insiste per riportare in Italia Beto Betuncal, l’attaccante portoghese già visto in Serie A con la maglia dell’Udinese e protagonista di un’esperienza finora deludente proprio nelle fila dei Toffeees.

Roma, idea Beto per l’attacco a gennaio https://t.co/3esYRhJKVZ — Daniele Longo (@86_longo) December 4, 2024

Già in orbita Juve come attaccante di scorta da affiancare al malinconico Vlahovic, il lusitano interessa ancora al club giallorosso. Coi Friedkin già intenzionati a mettere il loro marchio con decisioni forti non appena prenderanno possesso della società – l’esonero del tecnico Sean Dyche è già in agenda – l’arrivo di Beto può essere agevolato ovviamente da una sorta di ‘dislocamento delle risorse interne’ da una realtà ad un’altra. Claudio Ranieri, per non saper né leggere né scrivere, è pronto a scartare il pacco.