Sgasata Juve e Roma al tappeto: il piano per beffare il grande ex

La Juventus non vuole farsi trovare impreparata e punta ad anticipare la concorrenza: ecco cosa cambia per la Roma

Benché il tema infortuni possa rappresentare una parziale attenuante, il pareggio del ‘Via del Mare’ contro il Lecce ha rappresentato una battuta d’arresto importante per la compagine di Thiago Motta. Spuntata e stanca in molti dei suoi effettivi, la Juventus appare ancora incompleta in settori del campo di nevralgica importanza.

Oltre all’annosa ricerca di un sostituto di Bremer, infatti, Cristiano Giuntoli sta continuando a sondare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti per l’attacco. Nel breve periodo sembrano essere queste le priorità in casa Juventus, ma occhio alle sorprese nel corso dei prossimi mesi. Prova ne siano le ultime indiscrezioni che vedrebbero la Juventus fortemente interessata a Vanderson, esterno destro di proprietà del Monaco per il quale anche la Roma ha effettuato dei sondaggi esplorativi. Sia i bianconeri che i giallorossi, però, attualmente sono frenati dalla situazione riguardante gli slot extra comunitari, che entrambi i club hanno occupato con l’ultima sessione di calciomercato.

Calciomercato Roma, c’è la fila per Vanderson: ritorno di fiamma della Juventus

Ad ogni modo, a ribadire l’interesse della ‘Vecchia Signora’ per il jolly brasiliano è stato Ekrem Konur che spiega come i bianconeri abbiano cerchiato in rosso il profilo di Vanderson come possibile innesto per la corsia destra.

Sta di fatto che la corsa per il classe ‘2001 appare piuttosto nutrita. La ‘freccia’ dei monegaschi cresciuta nelle giovanili del Gremio piace infatti anche al Milan e soprattutto al Napoli di Antonio Conte. Il calciatore, però, ha calamitato l’interesse di top club della Premier e in Liga spagnola, pronti a sfidarsi per il suo acquisto. La base d’asta è abbondantemente superiore ai 30 milioni di euro di cui si parlava fino a qualche mese fa; la sensazione, però, è che la valutazione del calciatore possa ulteriormente schizzare nel caso in cui Vanderson dovesse confermare gli ottimi spunti fatti intravedere anche in questo inizio di stagione.