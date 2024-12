Addio Roma: firma ufficiale e futuro in Premier League

La Roma giocherà sabato allo Stadio Olimpico contro il Lecce, ma prima bisogna registrare un addio in sede di calciomercato.

La Roma, dopo aver perso anche lo scontro diretto contro l’Atalanta, è chiamata a vincere il prossimo turno di campionato. Sabato, infatti, il team capitolino dovrà fare di tutto per battere il Lecce di Marco Giampaolo.

La squadra di Claudio Ranieri, di fatto, è adesso in piena zona retrocessione, visto che è al quindicesimo posto con soli due punti di vantaggio sul Como terzultimo. Proprio per questo motivo, battere il Lecce (che arriva a questa partita dal pari del Via del Mare contro la Juve) è davvero fondamentale per la Roma.

Il primo obiettivo del team capitolino, dunque, è ora quello di tirarsi fuori da una posizione di classifica che può diventare sempre più pericolosa con il passare delle settimane. Ma prima della gara contro il Lecce, di fatto, la Roma di Claudio Ranieri deve registrare un addio in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, Shpendi può rinnovare con il Cesena per poi essere ceduto in Premier League

Come scritto dal quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, Cristian Shpendi potrebbe rinnovare il contratto con il Cesena e poi essere ceduto la prossima estate ad una squadra di Premier League. Tante squadre inglesi, anche di Championship (altro mondo rispetto alla Serie B italiana), sono sul centravanti albanese.

Nelle scorse settimane, di fatto, anche la Roma (così come la stessa Fiorentina) si era iscritta nella corsa per prendere Cristian Shpendi. Quest’ultimo, di fatto, si è fatto notare quest’anno grazie ai 12 gol segnati in questa prima parte di stagione con la maglia del Cesena. Ricordiamo che il classe 2003 ha sia il passaporto albanese che quello italiano.