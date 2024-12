Calciomercato Roma, affare alla Llorente: firma già a gennaio

Calciomercato Roma che avanza a piccoli ma significativi passi. L’arrivo del terzo tecnico stagionale sulla panchina dei giallorossi produce effetti immediati.

L’arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma, al momento, non si è tradotto nell’inversione di rotta tanto desiderata dai tifosi giallorossi, ma difficile da pretendere visto lo storico che ha preceduto l’arrivo del tecnico ex Cagliari.

In campo, però, qualcosa di nuovo, e di diverso, si è iniziato a vedere. La Roma di Claudio Ranieri inizia a prendere forma, ad immagine e somiglianza del tecnico, come sempre avviene in questi casi. Come avviene sempre ad ogni cambio di guida tecnica c’è chi, tra i componenti della rosa, ne beneficia e chi, invece, non è contento. E se le prime tre gare ufficiali della formazione giallorossa non hanno interrotto la catena di mancate vittorie tra campionato ed Europa League, hanno fatto già intendere buona parte delle prossime scelte del tecnico romano.

Calciomercato Roma. Enzo Le Fée saluta Trigoria

Scelte che avranno un notevole peso specifico durante la prossima sessione di mercato. Tra coloro che mister Ranieri sembra proprio ‘non vedere’ c’è anche il centrocampista francese, Enzo Le Fée.

Per Enzo Le Fée soltanto tre panchine consecutive e 0 minuti in campo. La situazione del centrocampista francese della Roma è stata aggiornata in tempo reale dall’insider di mercato, Ekrem Konur, che su X ha riportato come: “Enzo Le Fée, attualmente in forza all’AS Roma, è un potenziale obiettivo per un trasferimento in prestito per rafforzare il centrocampo del Real Betis“. Un’operazione con cui il Betis spera di fare il bis dopo quella molto fortunata di Diego Llorente, che era alla Roma ma di proprietà del Leeds e che in Spagna sta vivendo una seconda giovinezza. Claudio Ranieri sta disegnando la ‘sua’ Roma. Accanto a chi sorride per le sue scelte, c’è qualcuno che, al contrario, intende andare via. Enzo Le Fée potrebbe essere soltanto il primo degli ‘scontenti’ a salutare Trigoria.