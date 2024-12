Calciomercato Roma, colpaccio low cost: doppio timbro Friedkin

Gennaio si avvicina e per la Roma si prospettano settimane molto movimentate: l’ultima idea dei giallorossi stuzzica i Friedkin

In entrata e in uscita ci sono tutte le premesse per assistere ad una sessione invernale di calciomercato piuttosto movimentata per i giallorossi. Le difficoltà evidenziate in questa prima parte di stagione rappresentano un autentico punto di non ritorno per la Roma di cui Ghisolfi non può non tener conto.

Sotto questo punto di vista, molto dipenderà anche dalle uscite che il club capitolino riuscirà a mettere a segno. Un dettaglio tutt’altro che banale che può tener conto dei ‘mal di pancia’ di alcuni calciatori che fin qui sono stati utilizzati con il contagocce. Di fatto, in un mosaico ancora tutto da comporre occhio ai possibili intrecci per la mediana. Già, perché a distanza di pochi mesi dal suo acquisto, l’ipotesi legata alla possibile partenza anticipata di Le Fée sta assumendo sempre più concretezza. Ragion per cui – sebbene al momento non si configuri come una priorità – un possibile innesto in mediana potrebbe allora configurarsi come una tentazione per certi aspetti naturale.

Calciomercato Roma, idea Doucouré dalla Premier

Ecco perché l’ultima ‘tentazione’ porta dritti in Premier League. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di ‘Leggo’, infatti, ci sarebbe anche la Roma sulle tracce di Doucouré, legato all’Everton da un contratto in scadenza nel 2025.

Il franco maliano non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro e sta cominciando a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale. La trattativa per il prolungare la sua esperienza ai Toffees si sta rivelando più complicata dal previsto, motivo per il quale il classe ’93 potrebbe prendere in considerare non solo l’idea di lasciare l’Everton, ma anche di cambiare campionato. Da capire, però, se in estate o a gennaio visto che la squadra della quale i Friedkin si apprestano a definire anche ufficialmente l’acquisto non sta disputando una stagione particolarmente esaltante.