Cessione immediata: incasso Friedkin e ribaltone in attacco

Cessione immediata: incasso Friedkin. La Roma è proiettata alla prossima finestra di mercato che potrebbe portare delle novità a Trigoria.

Claudio Ranieri è stato scelto anche per riportare una buona dose di serenità all’intero ambiente giallorosso. Un uomo ed un professionista che la Roma ha deciso di tenere per sé prima ‘sfruttando’ il tecnico, con la sua capacità quasi unica di sistemare a dovere situazioni complicate, e poi il grande uomo di calcio da mettere dietro una scrivania per ‘decidere’.

Il nuovo corso della Roma sta mettendo radici ben più profonde di quanto non dicano le sole tre gare ufficiali che hanno visto Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Il direttore sportivo, Florent Ghisolfi sta pianificando, insieme al tecnico romano, le possibili operazioni in vista del prossimo mercato di gennaio. E qualcosa, in casa Roma, potrebbe effettivamente muoversi perché la società giallorossa intende compiere qualche operazione nella finestra che, mai come in questa stagione, si può definire, giustamente, di ‘riparazione’.

Cessione immediata: incasso Friedkin e Roma in attesa

Il mercato e le opportunità che può offrire, o che può togliere, a seconda dei casi. Quanto illustrato da footballinsider247.com potrebbe, indirettamente, riguardare anche la Roma.

L’Everton, la società che ad inizio 2025 dovrebbe passare nella mani del Gruppo Friedkin, ha intenzione di ascoltare le offerte riguardanti il suo attaccante Dominic Calvert-Lewin, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Di un possibile cessione a gennaio del 27enne attaccante inglese si era parlato già qualche settimana fa in ottica Milan. Ora, invece, si parla di possibile cessione ma soltanto se il club di Liverpool incasserà una somma bastevole da reinvestire sul mercato per un altro attaccante. Nel caso di partenza di Dominic Calvert-Lewin, non coperta dall’acquisto di un altro attaccante, l’Everton rimarrebbe con il solo Beto come riferimento offensivo. L’attaccante portoghese, naturalizzato guineense, classe 1998, è un obiettivo dichiarato della Roma. E’ lui, infatti, il profilo scelto dalla società giallorossa come vice-Dovbyk.

Florent Ghisolfi rimane nell’attesa di comprendere come muterà l’attacco dell’Everton per poi tentare l’attacco.