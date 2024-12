Dal Napoli all’Inter: furia Conte per il colpo a zero

Clamoroso sviluppo di mercato per il giocatore: l’inserimento dell’Inter è un duro colpo per il Napoli. Conte è su tutte le furie

Mentre il campo continua a fornire verdetti talvolta in linea con le settimane precedenti, talaltre sorprendenti rispetto ai potenziali valori delle rose e al trend delle ultime partite, la lotta scudetto entra sempre più nel vivo. Ma tra poco, tra meno di un mese, ci sarà un altro teatro in cui le squadre si sfideranno a suon di milioni, sondaggi esplorativi, colloqui e quant’altro. Stiamo parlando della sessione invernale di scambi, non più denominata – perché sarebbe riduttivo farlo – ‘mercato di riparazione‘.

Tra prestigiosi profili ormai quasi certi di non rinnovare il loro accordo in scadenza nel prossimo giugno, ed altri che attendono ancora una proposta che potrebbe non arrivare mai, o che potrebbe pervenire senza grande soddisfazione da parte del diretto interessato e del suo entourage, impazza il bacino dei calciatori prossimi a liberarsi a costo zero.

Da Jonathan David a Momo Salah passando per Virgil van Dijk e Jonathan Tah, i pezzi grossi messi nel mirino dalle big per dei futuri colpi gratis abbondano. Anche tra i calciatori italiani c’è chi deve ancora definire in modo certo la propria posizione contrattuale. Una situazione, quella del nazionale azzurro, portata oggettivamente troppo per le lunghe. Il prezzo da pagare, per il club di appartenenza, potrebbe ora farsi altissimo.

Rinnovo in bilico, piomba l’Inter: Napoli alle strette

Non sempre apprezzato dalla totalità della tifoseria partenopea, spesso criticato per alcune prestazioni rivedibili – alle quali però il portiere ha risposto con un rendimento più che apprezzabile – Alex Meret è uno dei misteri di casa Napoli. Titolarissimo nella stagione dello Scudetto, con Luciano Spalletti che quasi mai ha rinunciato al suo estremo difensore, il nativo di Udine si sta ben comportando anche agli ordini di Antonio Conte, che lo ha sempre schierato dall’inizio a parte nelle gare contro Monza, Como ed Empoli, in cui l’ex Udinese era infortunato.

Come riferito dall’esperto di mercato Florian Plettenberg, il contratto in scadenza nel giugno 2025 non è però ancora oggetto di alcuna trattativa tra le parti. Incredibile ma vero, Meret potrebbe liberarsi a zero già nei prossimi mesi.

Sul portiere, come anticipato settimane fa dal giornalista napoletano Valter De Maggio, gravita sempre di più l’interesse dell’Inter. Anche il Manchester United si starebbe affacciando sul giocatore, ma il pressing nerazzurro si fa sempre più insistente.

Dagli uffici del patron De Laurentiis però, tutto tace. Marotta è pronto a fare la sua offerta all’estremo difensore, libero di firmare un pre-contratto con la Beneamata già a partire dal 1 febbraio. Un duro colpo per Antonio Conte che, riferiscono i ben informati, non la starebbe prendendo affatto bene…