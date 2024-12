Guizzo bianconero per il Milan: la Juve resta a guardare

Dalla Juve al Milan, Thiago Motta resta a mani vuote: guizzo bianconero per rinforzare la squadra di Fonseca durante il calciomercato di gennaio.

Il calciomercato invernale è alle porte e si preannuncia una sessione particolarmente attiva per molte squadre di Serie A, intenzionate a rinforzarsi per affrontare con maggior competitività la seconda metà della stagione. Tra le protagoniste potrebbe esserci la stessa Roma, che attraversa un periodo complicato e punta a interventi strategici per migliorare una rosa che finora non è riuscita a soddisfare le aspettative.

Come dichiarato da Ghisolfi, DG giallorosso, la proprietà Friedkin ha deciso di intervenire a gennaio per dare una scossa alla squadra. L’obiettivo principale è quello di risolvere criticità in settori chiave del campo: si parla di investimenti sulle fasce e a supporto di Dovbyk, al quale si proverà a garantire una valida alternativa che permetta lui di gestire diversamente dispendi di energia.

Ma la Roma non è l’unica squadra destinata a movimentare il mercato. Anche le big della Serie A sono al lavoro. L’Inter, forte di una posizione di vertice, potrebbe cercare nuovi nomi che aiutino Simone Inzaghi a combattere con veemenza in una corsa al titolo che, per ora, sta interessando soprattutto Atalanta e Napoli.

Dal Milan alla Juventus, ne sanno una più del Diavolo: Fonseca ha un vantaggio per Yuri Alberto

Il Milan, dal canto suo, sembra concentrato su vari reparto, parallelamente alla gestione di alcuni casi che potrebbero, soprattutto in estate, far registrare uscite tutt’altro che scontate. In particolar modo, si era parlato soprattutto di Leao e Reijnders ma, restando nell’ottica di possibili nuovi approdi a gennaio, i rossoneri stanno monitorando con attenzione il mercato sudamericano, in particolare quello brasiliano.

Proprio dal Brasile potrebbe arrivare un colpo importante. Yuri Alberto, attaccante di 23 anni del Corinthians, è uno dei talenti più seguiti. Il giocatore, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo, ha attirato l’interesse di diverse squadre europee, ma la sfida più accesa sembra essere tra Milan e Juventus.

Con un valore di mercato in ascesa, Yuri Alberto potrebbe rappresentare il colpo simbolo di questa sessione. Oltre a lui, anche altri talenti del Brasileirao potrebbero sbarcare in Europa, come riferiscono le penne di Fichajes.net, confermando l’attenzione dei club italiani verso un mercato sempre ricco di qualità.

Da segnalare il valore di discriminante che potrebbe essere assunto dalle tempistiche dell’operazione: se la trattativa dovesse riguardare già il calciomercato di gennaio, il Milan avrebbe il grande vantaggio di poter usufruire di uno slot extracomunitari, sturati, invece, interamente in casa bianconera.