Nuovo rinforzo per Ranieri: è a disposizione per Roma-Lecce

Per la Roma di Claudio Ranieri, in vista della gara fondamentale contro il Lecce, bisogna segnalare una buona notizia.

La Roma, dunque, ha solo due punti di vantaggio sul Como di Cesc Fabregas. Dopo l’ottimo pareggio rimediato a Londra in Europa League contro il Tottenham, la squadra giallorossa ha perso lunedì il monday night contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Anche contro la ‘Dea’, però, la Roma ha mostrato qualche miglioramento, ma la forza dell’avversario era troppo superiore. Il team capitolino, quindi, è chiamato a vincere sabato prossimo allo Stadio Olimpico contro il Lecce di Marco Giampaolo. La squadra di Claudio Ranieri, almeno sulla carta, parte sicuramente favorita, anche se i salentini sono in buona forma.

Dall’arrivo in panchina di Giampaolo, subentrato a Luca Gotti, il Lecce ha infatti vinto contro il Venezia e pareggiato contro la Juve. Tuttavia, prima della sfida contro la squadra pugliese, per la Roma bisogna segnalare un importante aggiornamento da Trigoria.

Roma, Mario Hermoso è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo: le ultime

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Filippo Biafora, giornalista de ‘Il Tempo’, Mario Hermoso è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo dopo una lunga assenza. Lo spagnolo, arrivato la scorsa estate da parametro zero, era infatti indisponibile per problema muscolare da circa un mese.

Questa è un’ottima notizia per Claudio Ranieri, viste anche le non perfette condizioni di Hummels. Per la gara di sabato contro il Lecce, dunque, il tecnico italiano ha un’opzione in più per il reparto difensivo.