Roma e Juve, è chiusa: Ranieri tradito dal grande ex

Nel corso delle ultime ore sono emersi degli aggiornamenti relativi ad un profilo particolarmente desiderato da Roma e Juventus

Tra le varie rivoluzioni di calciomercato avvenute in Serie A nel corso dell’estate vi sono certamente due dirigenti che hanno attirato le critiche dei propri tifosi, per via di una gestione piuttosto discutibile di cifre considerevoli. I due direttori tecnici in questione rispondono al nome di Florent Ghisolfi e Cristiano Giuntoli, le cui mosse di mercato estive sono state messe sul banco degli imputati da parte di una folta schiera di tifosi poco soddisfatti delle decine di milioni di euro investiti sul mercato.

I modesti (per usare un eufemismo) risultati ottenuti dalla Roma hanno fatto certamente più rumore del sesto posto (a soli sei punti di distacco dalla corazzata partenopea di Antonio Conte, attualmente in cima alla classifica) della Vecchia Signora, ma anche nel caso di Giuntoli in molti – sia tifosi bianconeri che osservatori esterni – hanno sollevato delle perplessità in merito alla distribuzione dei 180 milioni di euro spesi durante l’estate.

Sia per quanto concerne l’operato di Ghisolfi che nel caso di Giuntoli, oltre a reprimende varie, i tifosi recriminano l’assenza di un vice Dovbyk da una parte e un vice Vlahovic dall’altra, che possano alleggerire il peso di una stagione frenetica o banalmente fornire una soluzione in più in fase offensiva.

Roma e Juventus, dunque, dovranno necessariamente svegliarsi presto il primo gennaio, così da evitare di vedersi sottratti alcuni colpi del mercato invernale, durante il quale bianconeri e giallorossi si troveranno costretti a portare nei rispettivi centri sportivi un attaccante di pregio da fornire a Ranieri e Motta. Nel corso delle ultime ore sono emerse delle novità in merito ad un obiettivo offensivo condiviso dalle due dirigenze nostrane.

Juve e Roma su Ferguson, ma il Leicester lo ha nel mirino

Il centravanti in questione risponde al nome di Evan Ferguson, le cui prodezze hanno attirato diversi club attualmente in cerca di un rinforzo offensivo. Il suo contratto con il Brighton appare sostanzialmente a tempo indeterminato per essere un accordo tra un calciatore e una società calcistica – scadrà nel 2029 -, ma il suo destino, anche a causa di alcune incompatibilità con l’attuale allenatore, sembrerebbe essere lontano dalla cittadina britannica.

Juve e Roma lo avevano inserito nella propria lista dei desideri, ma secondo quanto appreso e riportato di recente da Football Insider, pare che il Leicester abbia particolare interesse nell’affiancarlo a Jamie Vardy. Pare che i vertici del Brighton siano propensi a cederlo sottoforma di prestito già a gennaio e vi siano, oltre al Leicester, altre società inglesi, come il Fullham o il West Ham.