Addio Juventus da 40 milioni: lo prende l’ex

Addio Juventus da 40 milioni. Le voci di mercato che giungono da lontano non tranquillizzano la società bianconera. Cristiano Giuntoli trema.

La Juventus vorrebbe essere protagonista del prossimo mercato invernale. Più e meglio di come lo è stata durante l’estate. Il campo sta presentando, infatti, un conto quasi più pesante dei conti stampati sulle pagine del bilancio.

Gennaio per tentare di sistemare qualcosa in vista della seconda parte della stagione. gennaio come testa di ponte in vista dell’estate quando i fondi da investire, si spera, siano più consistenti. Dal punto di vista dell’operatività sul mercato la Juventus di Cristiano Giuntoli appare, in questo momento, come quella di Massimiliano Allegri, ‘attendista’ nella speranza che qualcuno, o qualcosa, possa sbloccare la situazione. Il mercato, però, non aspetta che la Juventus metta a posto i suoi conti ed andando avanti del suo passo rischia di lasciare indietro i bianconeri. Che a loro volta rischiano di perdere un altro obiettivo.

Addio Juventus da 40 milioni. Va da Conte

E’ ultimo crack scovato da Pantaleo Corvino. Appartiene soltanto all’esperto dirigente di Vernole, in provincia di Lecce, il merito della scoperta di Patrick Dorgu, classe 2004, ‘jolly’ a tuttocampo del Lecce e della nazionale danese, che tanto piace a Cristiano Giuntoli.

Secondo quanto risulta a teamtalk.com il gioiello danese non lascerà il Salento a gennaio. A giugno il suo destino è però già segnato: sarà cessione. Il Chelsea lo segue da tempo ma è soprattutto il Napoli di Antonio Conte a spingere sull’acceleratore per il suo acquisto. Il tecnico salentino vuole ‘rubare’ il baby campione alla formazione della sua città natale. Il Lecce, dal canto suo, spera ovviamente in un’asta che faccia lievitare ulteriormente il prezzo del giocatore danese. Ad oggi la cifra fissata per un’eventuale cessione a giugno di Patrick Dorgu ha toccato quota 40 milioni di euro.

Aurelio De Laurentiis accantona i denari necessari, Pantaleo Corvino si prepara ad incassarli.