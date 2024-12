Allegri inguaia la Juventus: nuova panchina e firma bloccata

Il prossimo calciomercato invernale si preannuncia cruciale per diverse big della Serie A, tra cui la Juventus, che dovranno intervenire per colmare lacune e affrontare le sfide della seconda parte della stagione. In particolare, la Juventus, sotto la direzione di Cristiano Giuntoli, ha effettuato significativi investimenti durante l’estate, ma gli infortuni di giocatori chiave come Gleison Bremer hanno evidenziato la necessità di ulteriori rinforzi nel reparto difensivo.

Bremer, pilastro della difesa bianconera, ha subito una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante una partita di Champions League contro il RB Lipsia, un infortunio che lo terrà lontano dai campi per gran parte della stagione. A complicare ulteriormente la situazione, anche Juan Cabal ha riportato una lesione simile, aggravando l’emergenza difensiva della squadra.

Adarabioyo nel mirino del West Ham: Juve bloccata e nuovo intreccio targato Allegri

Queste assenze forzate rendono indispensabile l’acquisizione di nuovi difensori nel mercato di gennaio. Tra i nomi accostati alla Juventus per rinforzare la difesa spicca Milan Škriniar, attualmente al Paris Saint-Germain. Il difensore slovacco, con un passato all’Inter, ha trovato poco spazio a Parigi e potrebbe rappresentare un’opzione valida per i bianconeri.

Tuttavia, la sua elevata richiesta salariale e la durata del contratto con il PSG potrebbero complicare la trattativa, come conferma la ben ampia rosa di nomi fin qui valutata dalla Vecchia Signora per consegnare tempestivamente a Thiago Motta almeno un altro difensore centrale. Parallelamente, proprio su questo fronte, si intrecciano scenari di mercato che coinvolgono anche Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus.

Recenti indiscrezioni lo vedono tra i candidati per la panchina del West Ham, qualora il club londinese decidesse di esonerare Julen Lopetegui . In questo contesto, va aggiunto quanto riferito da Footmercato rispetto agli interessi del West Ham per Tosin Adarabioyo, difensore del Chelsea .

L’eventuale arrivo di Adarabioyo al West Ham potrebbe indurre il Chelsea a trattenere Benoît Badiashile, precedentemente accostato alla Juventus come possibile rinforzo difensivo. Questo complesso intreccio di trattative evidenzia come le dinamiche del calciomercato siano interconnesse e come le scelte di un club possano influenzare le strategie di altri. Per la Juventus, sarà fondamentale muoversi con tempestività e precisione per assicurarsi i rinforzi necessari a mantenere competitività in tutte le competizioni.