Convocati Roma, UFFICIALE: contro il Lecce non ci sarà

La lista dei convocati di Roma-Lecce è stata ufficialmente pubblicata e spicca l’assenza di un big: Ranieri dovrà farne a meno

Sabato sera allo Stadio Olimpico è una sfida per cuori forti, con nessun margine di errore. La formazione titolare vedrà una variazione obbligatoria rispetto a quella schierata con l’Atalanta. Il mister deve rivedere le sue scelte.

La Roma non può concedersi altri passi falsi dopo i risultati raccolti in queste prime 14 giornate. La squadra di Ranieri è chiamata alla vittoria contro il Lecce, nel primo appuntamento di un trittico che dovrebbe concedere qualche chance in più ai giallorossi. I ragazzi di Giampaolo hanno mostrato un buon livello di gioco sia contro il Venezia che con la Juventus, portando a casa 4 punti pesantissimi. Al momento sono appaiati alla Roma in classifica, con 13 punti a testa e parlare di scontro salvezza purtroppo non è un’eresia.

Ranieri ha qualche dubbio di formazione e dovrà fare i conti con gli acciacchi di diversi interpreti, usciti non al meglio dalla sfida contro l’Atalanta. Dovbyk e Cristante non si sono praticamente mai allenati in settimana e alla fine ad avere la peggio è stato il centrocampista italiano, che non è stato inserito nella lista dei convocati.

Cristante escluso dalla lista dei convocati: Ranieri recupera tutti gli altri

Il centravanti ucraino stringe i denti e sarà a disposizione di Ranieri, così coma Mats Hummels, che aveva accusato un indurimento dei flessori contro l’Atalanta. Il tedesco sarà regolarmente al centro della difesa, con Mancini e Ndicka, mentre bisogna vedere se oltre a Kone e Paredes, il mister deciderà di mettere un centrocampisti in più (Pisilli che torna dalla squalifica) o andare con le tre punte pure (Dybala, El Shaarawy e Dovbyk). Una maglia da titolare la richiede anche Saelemaekers, entrato bene sia con il Tottenham che contro i bergamaschi.

L’esterno ex Milan può dare equilibrio al centrocampo, sdoppiandosi nel ruolo di ala e di intermedio. L’importante per Ranieri è avere più possibilità di scelta, anche perché potrebbero essere decisivi i cambi in corsa, cosa che purtroppo ha segnato in senso negativo il match contro l’Atalanta. Ecco di seguito la lista dei convocati diffusa dalla Roma sul proprio profilo X: