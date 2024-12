Dalla Juve al Barca: firma gratis dopo l’incontro

Ecco le ultime in merito ad un affare che coinvolge la Juventus di Cristiano Giuntoli, pronta a scatenarsi nel mercato invernale

La Vecchia Signora di Cristiano Giuntoli è attualmente uno dei temi più caldi della massima lega italiana, anche e soprattutto a causa di un rendimento piuttosto enigmatico, che ad alcuni appare soltanto come il preludio ad un ciclo di successi sotto la gestione Motta, mentre ad altri, molti dei quali appartenenti alle fila della tifoseria bianconera, sembra il clamoroso fallimento della rivoluzione post Allegri.

Se è vero che la Juventus in questo momento stia occupando solo la sesta piazza della classifica, vi è anche da considerare un distacco piuttosto modesto di sei punti dalla cima della classifica della massima lega italiana, attualmente zona riservata alla corazzata partenopea di Antonio Conte.

Lo stratificato sistema di gioco del tecnico italo-brasiliano avrà certamente bisogno di più tempo per aderire con precisione alla siloutte bianconera, messa in crisi anche dall’assenza di un vice Vlahovic e, soprattutto, dal grave infortunio rimediato da Gleison Bremer.

Il fenomeno brasiliano non ha trovato un erede immediato che potesse subentrare per sopperire alla sua mancanza, il che porterà Cristiano Giuntoli a precipitarsi nel mercato invernale per portare a Torino un nuovo centrale difensivo di pregio.

Tah gratis al Barca: incontro e offerta arrivata

Uno dei profili cerchiati più volte sul taccuino dell’ex direttore sportivo del Napoli risponde al nome di Jonathan Tah, attuale pilastro difensivo del Bayer Leverkusen di Florian Wirtz. Gran parte del Vecchio Continente calcistico sembrerebbe essere stuzzicata dalla figura del centrale tedesco, il quale è nel mirino di diversi big club europei.

Di recente, tuttavia, Relevo avrebbe riportato una serie di indiscrezioni in grado di indirizzare con evidenza il destino di Tah, il quale avrebbe consumato un incontro proficuo con il Barcellona. I blaugrana si sarebbero spinti addirittura ad un’offerta economica rivolta allo stesso calciatore, che si trasferirebbe in Spagna a giugno, al termine del suo contratto con le aspirine.